持中國居住證擬申報 可委託登記

2018-09-07

陸委會：居住證具政治圖謀

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕中國在二月廿八日提出「對台卅一項措施」後，八月也宣布取消台灣居民「就業證」、九月起更發放「居住證」。陸委會表示，政府將採取因應作為，對居住證研擬推動修法，建立申報登記制，修法也會包括相關配套，例如「可委託代辦」等措施。

陸委會副主委邱垂正昨表示，陸委會體諒部分國人在陸工作求學，基於生活便利考量申請「居住證」，但居住證是企圖透過「社會經濟融合」，削弱我方主權，具有「高度政治圖謀的統戰作為」，為國家安全利益，有必要採取管理措施。

邱垂正說明，陸委會近日陸續邀請專家學者針對修訂「兩岸條例」進行研商，目前規劃將設立登記制，領用居住證的台灣人民，有向主管機關誠實申報的義務，申報登記的配套措施也會一併完備，包括可委託他人代辦、不會有法律空窗期，未申報是否有罰則的問題尚在研議中。

未申報是否有罰則 尚在研議

陸委會表示，「對台卅一項措施」本質仍為「名為惠台、實則利中」，中國企圖引進台灣人才、資本和技術，協助中國大陸解決其經濟發展或對外經貿擴張所遭遇的困難，尤其近期美中貿易衝突加劇，中國大陸有更強烈意圖磁吸台商及我方科技領域技術與尖端人才，赴陸協助「中國製造二○二五」發展。

陸委會也提到中國對台工作的六項觀察重點，包括「中國製造二○二五」、中國大陸對台「一代一線」政策、取消「就業證」及實施「居住證」，吸引台青赴陸就學、就業及創業，以及台商在陸Ａ股上市後續發展及效應、美中貿易衝突等動態發展與影響，政府將持續掌握，並採取因應作為。

陸委會說，細究卅一項後續措施及配套內容，普遍缺乏具體細緻的規定及明確做法，仍存在諸多模糊空間及不確定性，能否真正落實執行仍待觀察。而陸方長期來以重利或各種誘因磁吸我方人才、技術等舉措，從未稍歇，陸委會將持續進行追蹤及掌握，並強化各項作為。