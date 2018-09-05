姚文智主動出擊 週五合體林佳龍

2018-09-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選舉持續加溫，藍綠參選人也瘋「合體」造勢炒熱選戰。民進黨新北市長參選人蘇貞昌全台跑透透、桃園市長鄭文燦也勤跑北台灣助陣。民進黨台北市長參選人姚文智上月底與蘇貞昌於北市合體掃街後，他將在七日主動出擊，以市政考察名義赴台中市，與市長林佳龍合體、互相拉抬聲勢。

黨內人士說，參選人之間同台合體，象徵意義較大，有新聞噱頭，如果當中的人夠強，也會給參選人很大鼓舞。蘇貞昌走出去是外溢效果，姚文智則是「內吸」。

被定位為選戰「領頭羊」的蘇貞昌，七月赴新竹市與民進黨竹竹苗縣市長參選人同台；八月同台基隆市長林右昌，並南下高雄助陣民進黨高雄市長參選人陳其邁；八月底並赴北市陪同姚文智市場掃街，破除蘇貞昌不敢與姚文智合體的傳言。

鄭文燦施政成績佳，被蔡總統讚是「二○一八選舉主軸最佳典範」，與頗具人氣的新竹市長林智堅，都是民進黨北台灣選戰母雞，多次同台黨內縣市長參選人。

民進黨內學運世代參選人也互相串聯。民進黨台南市長參選人黃偉哲七月參訪台中市，喊出「林規黃也要隨」；陳其邁三月赴嘉義縣為縣長參選人翁章梁助講。

選戰節奏趨穩的姚文智，八月底與蘇貞昌同台掃街後，七日將首度踏出北台灣，以立委身分赴台中市市政考察，由林佳龍全程陪同。

黨內人士強調，此次非黨部行程，行程中不會有傳統民進黨造勢，而是訴諸理性與未來願景，台中市政府也會以市政規格接待。

值得注意的是，台北市長柯文哲曾分別在三月及八月，以市政交流名義參訪台中市與新竹市，林佳龍、林智堅全程陪同。由於柯文哲與林佳龍、林智堅關係不錯，兩人與柯同台也引發諸多政治聯想。

黨內人士表示，蘇貞昌到處站台可謂「傳承之旅」，姚文智則算是「共鳴之旅」，台中是姚文智主動踏出的第一站，姚文智和林佳龍是民進黨中的學運世代，這樣的串聯也呈現學運世代受到肯定的那一面，呈現大家是同一個黨。