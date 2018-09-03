不能說真話 中國廈大再鍘2學者

2018-09-03

助理教授言論「辱黨傷中」被開除 「精日份子」博士生被退學

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國福建省廈門大學今年六月甫以在課堂上發表政治「偏激」言論為由，解聘時任陳嘉庚學院教授尤盛東，該校一日再證實解聘歷史系助理教授周運中，另環境與生態學院博士生田佳良則遭退學處分。周運中被指控多次在微博發表損害中國共產黨和國家形象的「錯誤言論」，田佳良則被當局列為「精日份子」，遭開除黨籍。

一名教授課堂論政 6月時甫被解聘

廈大一日在全校中層幹部會議上通報「周運中事件」處理結果，稱周以「東海道子」為網路暱稱，在微博多次發表錯誤言論，「歪曲歷史事實，損害黨和國家形象，傷害國人感情，逾越師德、師風底線，在社會上造成極壞影響」；校方根據教師聘任條例等多項規定，決定解聘周運中。

上網匿名稱中國人劣等 丟飯碗

周運中一九八四年出生，二○一○年獲上海復旦大學博士學位。此前，周曾在網路匿名發表「中國人最高境界是說假話、做假帳、訂假合同，真是最劣等民族」，「某黨就是發國難財才上台」，「中國科技比美國至少落後五千年，是思想落後、民性落後、制度落後」等言論。

廈大一日也證實，網路暱稱「潔潔良」的遼寧師範大學保送生、廈大環境與生態學院博士生田佳良，遭遼寧師大認定她發表的論文存在學術不端行為，廈大據此啟動黨紀、學籍處分，環境與生態學院黨委上月十五日開除田女黨籍，同時建議終止培養田女並予以退學處分。田佳良已辦妥退學離校手續。

田佳良曾任廈大二○一五級碩士生第三黨支部書記，也曾獲大連市三好學生（思想品德好、學習好、身體好）等十二項榮譽，以及中國國家獎學金等十五項獎助學金。今年四月，她在網路上匿名發表「惡臭你支」、「粉紅豬真的低智到我無語」等言論，遭大批中國網民指控「辱中崇日」，肉搜檢舉。在中國民族主義者眼中，「支那」、「粉紅豬」都是對中國人的貶稱。

中國外交部長王毅曾怒斥「潔潔良」這類言論屬「精日份子」行為，堪稱「中國人的敗類」。「精日」意指崇拜日本，並以身為中國人為恥。中國江蘇省南京市人大常委會上月公布「南京市國家公祭保障條例草案」，列舉諸多「精日」紅線行為，包括歪曲否認南京大屠殺、美化日本侵略戰爭等。