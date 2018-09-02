藍助選團成軍 馬打水果牌

2018-09-02

馬︰對岸拒收民進黨縣市水果

〔記者施曉光、吳亮儀／台北報導〕國民黨因應今年九合一選舉而成立的「中央助選團」，昨日舉行成立誓師記者會，分別擔任團長、名譽團長的黨主席吳敦義、前總統馬英九等助選團成員一同營造全黨團結氣勢。馬英九表示，現在台灣水果無法銷往中國大陸，原因是對岸拒收民進黨執政縣市，目前唯有國民黨的執政縣市水果才能銷往對岸，他提醒說，「哪個地方有水果農，一定要讓他們知道，知所選擇。」

農委會︰出口狀況未變 馬悖離現實

對於馬英九說法，農委會副主委李退之表示，以鳳梨為例，今年五月前出口到中國的量比去年一整年還多，出口量一直在成長；且就目前了解，水果盤商賣水果到中國的狀況沒有太大改變，「馬前總統的發言悖離現實、扭曲市場機制」。

李退之強調，農委會的作法是要讓利益直接回歸到農民身上，跳脫以往國民黨跟中共的買辦階層，「我們要讓貿易正常化、回歸正常市場機制」。

吳敦義致詞時則指出，民進黨執政兩年來讓人民失望。他以八二三當天為例說，那一天讓大家印象最深刻的情境，就是金門縣在紀念八二三砲戰六十週年，但同一天到金門縣的副總統陳建仁卻沒有對軍民表達敬意或感謝。而且當天嘉義、台南淹大水，蔡英文總統坐著「雄壯的雲豹甲車」到災區，被嘉義東石民眾「喝」下車。此外，兩年來台灣經濟並沒有好，兩岸關係陷入「已讀不回」的困境，邦交國還經常斷交，因此國民黨會團結一致，奮發圖強，希望這次選舉能有明顯斬獲，二○二○才有更好的機會重返執政，撥亂反正。

對於民進黨副秘書長徐佳青日前在政論節目，面對質疑府院黨高層未到金門參加八二三紀念活動時說，八二三難道是民進黨與共產黨打仗？馬英九也強調，當年八二三砲戰殉職官兵中，老兵佔五十五％，其他四十五％是充員兵，可見不分黨派都有盡力，不必說八二三與民進黨無關，是國民黨與共產黨的戰爭，相信參加過八二三的人「心裡面都在淌血」，怎麼可以這樣子說呢！