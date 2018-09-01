台北市長選舉》端政策牛肉 姚文智打團隊戰

2018-09-01

網路聲量回升 期待坐二望一

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市選情變化多端，民進黨參選人姚文智提名參選以來，風波不斷，總統蔡英文的文膽姚人多出手相助，重整選戰腳步，近來聲勢回穩，姚團隊發現其民調及網路聲量，已逐漸與對手丁守中不相上下。目前姚的競選主軸定調主打政策，九月起展開廿七名市議員候選人聯合作戰，再以民調變化調整節奏，在三強鼎立的局面，姚文智期待以坐二望一的態勢，打贏民進黨首都之戰。

拿下二○一六年台北市立委選舉最高票的姚文智，今年五月獲民進黨提名參選市長，只是第一高票的氣勢並未延續，姚在民進黨與柯文哲曖昧氛圍下被邊緣化，甚至黨內市議員憂心要「小雞扛母雞」，後來還爆發抱貓風波、發言人槓上議員高嘉瑜，使得選情雪上加霜。

重整選戰腳步 傾全黨之力挺姚

為力挽狂瀾，民進黨中央傾全黨之力挺姚，包括黨中央秘書長洪耀福擔任總幹事、國策顧問黃承國負責組織，蔡英文還派出姚人多坐鎮指揮，姚人多提出的建議便是「政策、政策、政策」。姚文智競選辦公室首席發言人吳思瑤表示，政策是姚文智一直以來的競選主軸。

27名市議員候選人 並肩作戰

吳思瑤說，姚的競選策略是以政策驅動優質選舉的引擎，不陷入政治口水，柯雖人氣高，但沒提出連任的政見，丁守中更沒有政策，姚是這三位候選人中，最能展現政策能量與願景的候選人，未來還要針對六大選區的地方發展提出政見。

組織部分，吳思瑤指出，九月起與廿七名議員候選人並肩作戰，聯合競選總部陸續成立開幕，配合議員候選人舉辦廿七場各式活動，深入基層，強化地方能量。吳思瑤說，民調只是做為政策論述與選情評估的基調，會觀察民調反映，調整節奏。

姚辦人士透露，姚文智民調最低掉到十％，但近來已明顯回穩，網路聲量甚至比起丁守中還大，藍營內部整合不完整，因此坐二望一的態勢已然成形，姚將持續努力、以政策爭取選民認同，打贏選戰。