王威中告吳涉搓圓仔湯

2018-08-30

〔記者錢利忠、楊淳卉／台北報導〕國民黨主席吳敦義趕在本月卅一日九合一大選登記日截止前，陸續勸退原本打算參選新竹縣長的立委林為洲，以及有意角逐台南市長的前台南市警察局長陳子敬；民進黨台北市議員王威中認為吳涉嫌公職人員選舉罷免法「搓圓仔湯」條款，昨天到台北地檢署按鈴告發吳敦義。

民進黨發言人吳思瑤表示，看到國民黨的搓湯圓文化依舊上演，國民黨這樣私相授受、利益交換的作為，實在啟人疑竇。

王威中說，林為洲近日曾多次公開宣示參選新竹縣長到底，並表示不惜脫黨，也不接受吳敦義私相授受，台南也有親藍的無黨籍陳子敬參選市長，但媒體報導吳敦義親自與林為洲、陳子敬兩人面談後，成功勸退兩人，吳敦義還承諾下屆保證提名林為洲選立委，換取林本次退選縣長，此舉已涉及「搓圓仔湯」條款。

王威中表示，在司法面前沒有人可以轉彎，過去吳敦義曾說過白海豚會轉彎，他想白海豚這次是碰壁了，呼籲檢方儘速查明，遏止有心人士繼續用不正利益的方式，搓掉其他縣市長的候選人，破壞選舉公平性。

根據公職人員選舉罷免法第九十七條規定，對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上、十年以下徒刑，併科二百萬元以上、二千萬元以下罰金。