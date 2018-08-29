AIT︰中竊密迫技轉 美台共同挑戰

2018-08-29

協助台灣轉型為無核家園

〔記者黃佩君／台北報導〕美國在台協會（AIT）新任處長酈英傑昨出席「智慧城市論壇」時直言，中國透過扭曲市場的補貼、竊取智財權或強迫技術移轉等不公平手段，試圖奪取傳統及新興科技產業霸權，美台所面臨的經濟挑戰相同，而台灣是全球半導體業的領袖，更是中國吸收人才的目標。他也表示，將協助台灣轉型為無核家園，美國也希望在能源方面與台灣有更深入合作。

台灣是全球半導體領袖 更是中國挖角目標

酈英傑指出，中國正積極設法吸引世界頂級人才，而台灣「一直是中國吸收人才的目標」，尤其是在半導體產業，因台灣正是全球半導體產業的領袖。

酈英傑強調，要維護國際法制秩序的唯一方式，「就是積極地捍衛它」，美國致力於開放市場及自由貿易，「我們不得不適時採取行動，來勸阻那些忽視國際規範及原則的人。」

他指出，美國將與台灣進行更密切的經濟合作，包括基礎建設、能源及數位經濟等；美國期許能協助台灣的前瞻基礎建設，在能源上協助台灣轉型為無核家園時的能源需求，在數位經濟方面則希望協助台灣透過蔡英文總統的五加二產業創新，轉型成創新型經濟。

他還引述美國專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）的說法，「在全球經濟體中最喜歡的就是台灣」。酈英傑強調，台灣自然資源雖少，但致力於「發展二千三百萬人的才華、精力和智慧」；美國企業有注意到此點，因為幾乎每個月都有美國大型科技公司在台設立新的研發實驗室，或把台灣做為軟硬體整合計畫的中心。

對此，經濟部表示，將持續與美國半導體等高科技產業合作，同時持續改善招商環境並致力留才，希望與美攜手將台灣打造成半導體及相關科技產業應用如物聯網、智慧製造、AI等產業的匯聚點。