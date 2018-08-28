在微信提醒親友洪災後少吃豬肉 中國公安竟登門逮人

2018-08-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國網路監控無所不在！山東省壽光市近日發生洪災，造成當地民眾嚴重生命、財產損失，據稱還有走投無路的災民因此自殺，官方媒體卻大玩宣傳伎倆，將天災人禍反向操作為凸顯中共政權的偉大和親民，被「美國之音（ＶＯＡ）」譏諷為「把喪事當喜事來宣傳」，更加強監控網路言論，不容許網友發表有關壽光水災的敏感言論。一旦遭當局盯上，警察等執法人員就可能上門逮人，強行帶到派出所。

封殺水災訊息 網路監控無所不在

中國媒體二十六日報導，兩名壽光當地女子「散佈壽光發生瘟疫的謠言」，遭警方逮捕，但ＶＯＡ同日引述知情中國網友報導，這兩名倒楣的女子根本沒有散佈謠言，只是在即時通訊軟體「微信」的親友群組裡提醒，由於大批牲畜在洪災中死亡，最近最好「少吃豬肉、多用點消毒水」，不料卻引來警方登門「關切」，直接逮人。

推特用戶「民主蜜蜂」貼出疑似當時執法人員闖入民宅的錄影片段，顯示多名警察進入一名白衣女子的住處，未說明原因就強行將人帶往派出所。「民主蜜蜂」寫道，「請牆外（指中國網路防火牆）的人多體諒一下牆內的人 他（她）們說句真話就有牢獄之劫 一個年輕女子家 夜深人靜時闖進一幫男員警 女員警都下班了嗎？就以『你在網上說了什麼』之由 把人帶走 我小時候看電影 日軍、德軍、蔣匪軍再殘暴也望塵莫及 厲害了，你的國」。

媒體引述壽光居民報導，洪災並非只是連降豪雨導致的天災，而是上游三個大水庫同時洩洪引發的人禍。為此，中國網路管理當局對揭露當地災情的網路文字、圖片及影片，實施「二十四小時見一個滅一個」的秒殺封鎖。

中國網友質疑，官媒公開造謠水庫洩洪對下游沒影響，這種謠言傳播全球，影響極其惡劣，為何不見有警察抓？網友也痛罵，「救災的時候拖拖拉拉，抓人倒挺迅速」、「中國當局這種做法是草木皆兵、太過分了」等。