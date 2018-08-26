疑被出賣 2老外誘殺加籍師

2018-08-26

疑死者是線民 約到河堤砍殺

〔記者陳薏云、徐聖倫、邱俊福、王宣晴、陳慰慈／綜合報導〕警方偵破發生在新北市的兇殘人彘分屍案，查出加拿大籍死者Ryan被毒品圈兩名好友美籍非裔的Ewart Odane Bent與美籍白人綽號「OZ」的孫武生（中文名），懷疑是警察線民出賣毒友，決定聯手幹掉他，以「毒品交易」先誘Ryan領出十萬元，本月二十一日晚上約到經常聚會的河堤邊，使用線鋸控制其行動後再亂刀砍殺，隨即就地分屍拋溪及劫財，幸屍塊未被溪水帶走，並在負傷忠犬LuLu帶路尋屍下全案曝光。

警方前晚與昨天中午分別逮捕卅歲Bent及協助買刀的二十一歲男大生吳宣，檢方複訊後聲押兩嫌，並追緝在逃的OZ。

防身為名 託男大生購買兇刀

警方調查，Ryan與Bent、OZ原本都是外語老師，因熟識成立聊天群組，常相約飲酒呼麻，今年二月Ryan開車遇警攔檢，被查出是毒品通緝犯，當時OZ就坐在車上，五月Ryan又被信義警方在家中搜出上百公克大麻，此後毒品圈陸續有人被逮，Bent與OZ二人懷疑遭Ryan出賣而埋下殺機，不過此部分還待釐清。Bent在警詢時否認行兇，吳表示只協助友人買刀，對命案不知情。

騎Ubike到現場 就地分屍劫財

警方調查，Bent十七日告訴在夜店打工的吳男，說要買刀防身，隔天吳幫忙買來兩把開山刀。警方調閱監視器及過濾通聯發現，廿一日晚間七點半，Ryan接到電話後出門提領十萬元現金，晚間八點半，Bent與OZ從萬華區租處騎Ubike到中正橋永和端進入河堤，晚間九時與Ryan約在經常碰面的階梯處，兩嫌砍死Ryan，因死者愛犬LuLu對兇嫌吠叫，鼻子也遭砍傷逃回住處，兩嫌隨後分屍，分裝至少七袋丟入新店溪；目前只剩雙手掌和左腳掌未尋獲。

警方過濾多位死者外籍友人，其中一男一女從中正橋橫移門監視畫面指認出兩嫌，再加上「循刀追兇」找到賣刀店家，偵破全案。