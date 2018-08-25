吳敦義向林為洲喊話 不選縣長換立委提名

2018-08-25

民進黨︰檢調應查是否涉「搓圓仔湯」 國民黨竹縣主委︰在場沒聽到

〔記者黃美珠、廖雪茹、吳政峰／綜合報導〕年底新竹縣長選舉，廿七日起辦理參選人登記。國民黨主席吳敦義昨午在新竹縣長公館席開六桌，宴請基層黨籍幹部。據在場人士轉述，吳敦義席間指出，明年黨主席還是他，只要林為洲下週不登記參選縣長，下屆立委選舉一定提名林為洲。

對於吳敦義的談話，民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，這是國民黨的家務事，民進黨正加緊腳步勤跑基層，至於國民黨如何分贓內部派系利益及是否涉及「搓圓仔湯」，檢調單位須介入。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢則說，他在場時沒有聽到吳主席這樣的說法，但作為黨主席，為了國民黨的團結，這樣的話是可理解的。

法界︰若搓圓仔湯 最重可判10年

不過，曾任法官、檢察官的律師李善植認為，若吳敦義確有表達林為洲放棄登記參選新竹縣長，即提名林為洲參選下屆立委，此種無形之利益可能已屬「不正利益」，為了避免產生「惡性讓賢」的不良風氣，建議政治人物在選舉期間還是應該謹言慎行。

選罷法第九十七條規定，若行為人對於候選人或具有候選人資格者，行求賄賂或不正利益，而約其放棄競選者，處三年以上十年以下有期徒刑，也就是俗稱「搓圓仔湯」條款。

李善植解釋，所謂賄賂，指有形並得以金錢計算之財物，而「不正利益」則指賄賂以外，足以供人需要或滿足人之慾望，且不以經濟上之利益為限，如招待飲宴或異性情交等均屬之。

據透露，吳敦義席間除希望基層黨工同心協力，全力支持黨提名的縣長參選人楊文科當選，並說「儘管他（林為洲）對我們沒有守信用，但是我做黨的主席，一定要守信用。」

楊文科則說，認同黨主席的領導，會全力以赴爭取勝選，並說林為洲是優秀同志。

吳敦義並拜託在場者，支持國民黨留個適當空間和餘地的做法。他說，如果現在就把林開除，等於逼林出來參選。新竹縣只有一席立委，萬一林為洲選上了，這席立委就缺了，林為洲留在立法院其實也符合他的性格，這也是國民黨留給林為洲非常重要的公道；因為國民黨會留給他角逐立委的資格。