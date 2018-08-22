我拒40億美元投標案 斷交關鍵

2018-08-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與薩爾瓦多昨斷交，知情人士表示，薩國與中國談的主要就是聯合港開發案，薩國則從去年開始向我提及此案，希望我參與投標。根據公開招標資訊，聯合港特許經營權四十億美元、周邊自由經濟特區則達二百三十億美元，總額超過台幣八千億元。我專業評估後認為該案發展性低，無意參與標案後薩國轉向。

外交部長吳釗燮昨宣布與薩爾瓦多斷交。據了解，我駐薩爾瓦多大使謝妙宏，於台灣時間昨上午七時左右回報外交部說，薩國代理外長通知她將斷交，我方認為判定邦交無望，決定中止雙邊關係。

知情人士指出，薩國去年開始向我方提及聯合港開發案，我則在今年六月時掌握到中國對薩國在此事上「有些承諾」。八月總統出訪前，則獲悉更精確的建交協商情資，因此八月上旬，外交部馬上指派次長劉德立前往薩爾瓦多，盼力挽狂瀾。劉德立當時與薩國總統桑契斯、外長與政要等人見面，表達我政府對邦誼的重視。

月初我急派人赴薩 盼力挽狂瀾

薩國總統與我互動「行禮如儀」

吳釗燮於此次「同慶之旅」訪問巴拉圭期間，也與薩國外交部次長見面。據了解，薩國總統與特使在兩次與我高層互動中，都「行禮如儀」，回應「字斟句酌」，且沒有進一步提出計畫需求，使我高層更心生疑慮。例如桑契斯八月初接見劉德立時，主要談薩國旱災嚴重，我方也回應台灣能夠傾力協助救災，但對方僅回應表示感謝，並說再看看計畫，互動態度「不像一般拉美人」。

關於薩中互動的主要項目聯合港開發案，該港由日本建設後迄今未開發。知情人士說，我與其他國家專業評估後認為該區貧困，開發性低，即使曾向薩國表示將就「能參與的部分就參與」，但仍無意投標。薩國最後轉向，知情人士認為主要關鍵在此案；美國則曾公開懷疑，中國拿下聯合港的目的不僅在於經濟，更有意建立軍事據點。

外交部昨由劉德立召見原薩爾瓦多大使錢曾愛珠，表達我方嚴正抗議。錢曾愛珠答允，會將我方抗議忠實回傳薩爾瓦多。據悉，錢曾愛珠向我方表達，她於昨天上午十時十五分才收到斷交訊息，感到非常遺憾。錢曾愛珠是薩爾瓦多華僑後代，與曾派駐薩國的連戰夫婦也是多年好友，退休後才變成外交官，駐台八年。