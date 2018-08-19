ATM大當機》跨行交易出包 金管會：7天內提報告

2018-08-19

〔記者張慧雯／台北報導〕對於昨日上午全台ATM（自動櫃員機）跨行交易大當機，金管會銀行局長邱淑貞表示，已要求財金公司於七個工作日內提出詳細報告，再決定是否懲處。她表示，一定會要求財金公司找出確切的原因，避免再度發生的可能。

對於這次當機事件，邱淑貞坦承「很意外」，因為不管財金公司、聯徵中心等，這些以交易資料為主的機構，對於資訊系統的安全都特別重視，早期主管機關尚未訂定檢查機制時，就有「內規」控管，且是內、外部人員與機構定期檢視，而銀行局也進行年度檢查。