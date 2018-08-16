2018-08-16

〔記者陳心瑜／新北報導〕距離十一月二十四日的投票日，今天起進入倒數一百天，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天清晨四點多就到全國漁會三重示範魚市場、三重果菜批發市場向攤商拜票，他表示，迎接選戰破百日，他以「拂曉出擊衝衝衝」展現決心和努力，接下來的選戰步調將會越來越緊湊，他已提出許多項政見，「會做事的蘇貞昌要打造新北2.0」。

天還沒亮，蘇貞昌就現身三重區的魚市場向攤商拜票，向辛勤工作的民眾致意，新北魚類公會理事長林永貴燃放鞭炮迎接，許多攤商熱情歡迎並致贈鳳梨等，祝福蘇貞昌選情長旺，還有攤商將運輸車變身為競選戰車，沿途播放「衝衝衝」跟著輔選，氣氛熱烈。

攤商熱迎 主動助選

蘇貞昌隨後再到三重果菜市場，許多人趨前握手、拍照、簽名，從魚市場到果菜市場，蘇貞昌走了兩個多小時，沿途「凍蒜」聲不絕於耳；除有「鐵粉」準備了印有蘇貞昌頭像的馬克杯，也有攤販變身助選員，拿起麥克風高喊「蘇貞昌凍蒜，代代才能出好子孫。」

蘇貞昌表示，他在台北縣長任內就有許多讓人懷念的政績，這段時間也陸續提出政見主軸，當選市長後會與這群在清晨就努力工作的民眾一樣打拚，努力勤政、建設新北，讓新北市從後段班力爭上游，並打造北北基桃一千萬人的大舞台，讓各行各業的民眾都能演出精彩。