外資提款 台幣貶18月新低

2018-08-14

恐慌情緒若蔓延 將測31元關卡

〔記者盧冠誠／台北報導〕土耳其危機蔓延全球金融市場，台灣也上演股、匯雙殺走勢，台股加權指數大跌超過二○○點，新台幣匯率也開低走低，終場重貶一．○四角，以卅．八一二元兌一美元作收，貶破卅．八元關卡，創近一年半新低，一旦恐慌情緒蔓延，不排除測試卅一元整數大關。

匯銀主管表示，由於土耳其與美國的外交關係惡化，美國並持續對土耳其實施經濟制裁，導致土耳其里拉暴跌；市場擔憂土耳其政府對外償債能力，引發投資人避險需求，非美貨幣幾乎全倒。

主要亞洲貨幣中，昨以印尼盾對美元狂瀉逾一％最慘，韓元、菲律賓披索貶幅也超過○．四％，新台幣、星幣、人民幣、泰銖各貶值約○．三％，具避險性質的日圓則揚升○．四四％。

「外資出去滿多的！」外匯交易員表示，雖然外資賣超台股才廿八億元，但外商銀行積極買匯並把資金匯出，因出口商在卅．八元之上踴躍拋售美元，才沒讓新台幣貶幅進一步擴大。

外匯交易員認為，若後續恐慌情緒無法消退，或土耳其事件蔓延至其他新興市場，非美貨幣貶值壓力依舊不輕；加上美國聯準會（Fed）下個月再次升息機率頗高，新台幣有機會挑戰卅一元大關。

匯銀主管指出，除了土耳其因素外，受美中貿易爭端升級的干擾影響，未來經濟前景不確定性高，新興市場貨幣仍有拋售壓力，新台幣短線呈現「易貶難升」格局機率高。