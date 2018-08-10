中國「錢」進南太 擲千億買支持

2018-08-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）分析，中國已成為南太平洋十四國第二大捐助國，在這個傳統上由澳洲和紐西蘭主導的區域，中國的影響力越來越大。

洛伊國際政策研究所發布數據，二○一一年至二○一七年，中國提供十四國共十三億美元贈款和優惠貸款，僅次於澳洲的六十六億美元，高於紐西蘭的十二億美元。中國的捐助總額僅占十四國總援款約九％，但若加上中國承諾的援款總額高達五十九億美元（約一八○○億台幣），相當於六十二國對這十四國承諾援款的近三分之一。

洛伊國際政策研究所太平洋群島計畫主任普萊克（Jonathan Pryke）表示：「在南太平洋島國肯定存在金錢外交要素，中國正在撒錢買支持，中國的影響力並不像長期以來所以為的那麼強大。」

洛伊國際政策研究所發布這項數據，正值澳洲和中國關係轉惡之際。澳洲近來開始檢視中國在其國內的影響力，並聯合紐西蘭和美國加強與南太平洋島國的連結。

澳洲政府上個月出比中國華為更高的價錢，標下巴布亞紐幾內亞和索羅門群島的海底網路電纜興建案，並對中國對這個區域的捐助表達疑慮。

分析指中國撒錢 為了搶走台灣邦交國

洛伊國際政策研究所分析，中國利用撒錢做為在當地拓展外交關係的手段，希望搶走台灣的邦交國。台灣有三分之一的邦交國位於南太平洋。

澳洲國際發展和太平洋事務部長費爾拉范蒂—威爾斯先前也批評，中國打著「一帶一路」口號，在南太平洋島國興建一些「華而不實」的基礎建設，不僅無益於當地經濟，還增加當地政府的債務，並警告向中國貸款不同於向世界銀行或亞銀貸款，當這些島國必須向中國還款時，不知得付出什麼代價。