2018-08-04

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中國頻頻在國際上打壓台灣，甚至祭出「一中原則」，從官方到民間擴大打壓範圍。美國NGO組織Common Application為申請美國大學的重要管道之一，而新年度「大學通用申請表」的申請人出生國與居住國兩欄，同時出現「台灣」（Taiwan）、「中國台灣省」（Taiwan, Province of China）兩選項，出現「一台各表」的景象。

申請表網站 「台灣」與「中國台灣」並列

民進黨立委王定宇認為，該網站非常了解中國「不講究事實、只要求面子」的形式主義，一方面保留台灣就是台灣的真實選項，另方面也留下虛無的中國台灣選項，最終呈現的就是「一中一台」的情況。

針對美網站Common Application並列「台灣」與「中國台灣省」選項一事，外交部昨對此表示，已請駐處進行了解。

網站資料顯示，美國NGO組織Common Application創立於一九七三年，擁有包含美國、中國、加拿大與多個歐洲國家在內的數十個組織成員，提供申請者超過七百間大專院校與學術機構的申請機會，申請者只要上網申請帳號後，即可瀏覽網站上百間學校資訊。

實際查看Common Application網站發現，申請人在填入居住地時，即出現「台灣」與「中國台灣省」的選項，不過無法得知最初設定是先有「台灣」、還是先有「中國台灣省」。

民進黨立委劉世芳受訪時說，此網站不是官方網站，「要怎麼填是言論自由的空間」，也是對言論自由表達的充分尊重，更凸顯台灣是一個民主國家，國人能自由選擇自我認同；不過劉世芳也強調，美國與台灣的官方關係是依據「台灣關係法」，台灣正式名稱最終還是要看護照，也就是Taiwan或ROC，「申請大學怎麼填都無所謂」。

王定宇則認為，上述網站的做法提供特別思考，就是讓世界了解「台灣不屬於中國」。