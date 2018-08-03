華山分屍案 疑還有受害人

2018-08-03

〔記者錢利忠／台北報導〕華山分屍案還有第二名被害人？

據悉，台北地檢署偵辦華山分屍案，根據死者的驗屍報告，發現兇嫌陳伯謙殺害死者分屍後，除切下死者雙乳，還發現死者的下體也被割去；更令人驚駭的是，陳嫌住處被搜扣到另一片外觀看似女性人體的乳房組織標本，且與死者的ＤＮＡ不符，不排除陳嫌所犯殺人罪行還有其他受害者。

兇嫌住處 搜出非死者乳房標本

辦案單位為清查該組非死者的組織標本從何而來，已指示查詢過濾失蹤人口，並委請法醫研究所比對全國無名屍資料庫，釐清有無與該組標本ＤＮＡ型別相符者。

北檢與法醫研究所未證實、也未否認上述情事，北檢昨指出，有關搜扣與高姓死者ＤＮＡ不同的人體組織標本，目前未獲得相關訊息；法醫研究所所長涂達人表示，因屬偵查事項，有結果將回覆檢察官，不便對外說明。

檢方為追查死者被割除人體組織的情況，六月二十一日首度提訊陳伯謙，陳供稱，他割下死者的一對乳房，將其中一邊較完整的乳房放入夾鏈袋，袋內加入鹽及明礬，藏放在他的北市大同區住所；另一邊乳房組織，因他不小心割壞，丟棄在華山小木屋及希望廣場中間的公共垃圾桶中。

檢方根據供述，指揮警方搜索陳嫌住處，不僅發現死者單邊乳房組織，還搜出死者下體組織，顯示死者的女性性徵部位都遭陳嫌切割。

更駭人的是，當晚檢警共找到三組疑似人體組織，經法醫鑑定，僅能確認單邊乳房及下體與死者ＤＮＡ型別相符，現場另查扣到一組外觀疑似女性乳房的切片標本，與死者型別不符；檢警正進一步鑑驗調查，如若該組疑似女性乳房切片標本確是人體組織，不排除陳伯謙犯下不止一件殺人案，甚且可能是連環變態兇手。

連環殺人？ 檢方提訊兇嫌

由於案情驚悚、事關重大，檢方前天再次提訊陳伯謙，但不透露任何問訊內容，此外，昨另傳喚被害人家屬釐清一些細節。目前收押中的陳嫌，羈押期即將於八月十八日屆滿兩個月，檢方考量殺害高女的罪證已明確，傾向不聲請延押，全案預定本月中旬前偵結。

卅七歲射箭教練陳伯謙是在今年六月三日深夜，在華山大草原的「野居草堂」小木屋將高姓女子殺害，隔天凌晨將死者分屍裝成七袋，放在機車腳踏墊，分批載至陽明山及新北市三芝等山區丟棄。