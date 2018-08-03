奧斯陸自由論壇 將首度移師台北

2018-08-03

〔記者呂伊萱／綜合報導〕國際民主人權會議「奧斯陸自由論壇」（ＯＦＦ）十一月將首度移師台北舉行，紐時報導此事，並表示在中國北京運用影響力阻撓台灣參與國際組織之際，台灣雀屏中選辦理人權論壇，形同獲國際異議人士肯定。

「奧斯陸自由論壇」由美國人權基金會於二○○九年創辦，今年將邁入第十屆，為國際民主人權盛事。「奧斯陸自由論壇」在挪威政府的支持下，長年於諾貝爾和平獎主辦城市奧斯陸舉行。今年則將首度於十一月十日移師台北舉行，台灣也是此論壇的首個亞洲舉辦地。

美國人權基金會首席戰略長格拉德斯坦上月才應國民黨立委許毓仁邀請訪台，出席「區塊鏈高峰會」。格拉德斯坦指出，東亞地區沒有太多發展成熟的多黨民主國家，台灣與韓國進入決選階段，最後選擇台北不僅是為反映台灣民主與人權在區域中的領導角色，也因為目前維權人士在台灣的政治處境相對友善。

格拉德斯坦表示，過去十年來受邀參與「奧斯陸自由論壇」與談人，都頗具指標性，除了主辦國挪威的總理與奧斯陸市長，也包括曾因政治迫害入獄的馬來西亞前副總理安華、維基解密創辦人阿桑吉等人。今年論壇則邀請到柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）、知名脫北者朴研美（Yeonmi Park）與埃及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）等人預定出席；規劃採取TED Talk方式，主講者在九分鐘內，以親身故事描述個人在該國所受的人權迫害。