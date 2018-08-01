爽賺近160億 頂新告別101

2018-08-01

伊藤忠交割接手37.17％股權

〔記者楊雅民／台北報導〕耗時逾半年，頂新集團終於與日本伊藤忠完成股權交割，以六．六五億美元（約二○五億台幣）將持有台北一○一的三十七．一七％股權全數賣給伊藤忠，正式告別台北一○一；頂新集團當年以每股十三元收購股權，如今以每股約三十二．九元出脫，價差逾一．五倍，加上五年來領走近三十億元股利，頂新爽賺近一六○億元。

九月股臨會全面改選董事

伊藤忠接手股權後，將成為台北一○一最大單一外資股東；台北一○一同步公告大股東頂固開發五席董事解任，預計九月召開股東臨時會、全面改選董事，伊藤忠董事代表將正式進駐董事會。

頂新魏家是在二○○九年打著「鮭魚返鄉」旗幟，以每股約十三元成本，陸續豪砸近八十億元，收購開發金、中壽、台新金、華新麗華等股東的台北一○一持股，共吃下三十七．一七％股權。二○一四年底，頂新集團原已與國泰金和中信金談妥，擬分別買下七．七三％及六．一二％持股；當時交易若成功，頂新持股將達五十一．○二％，超越泛公股成為最大股東。

怎料，頂新集團旗下頂新製油及正義食品在當年十月初爆發劣油事件，全台掀起「滅頂」風暴，魏家被迫出清「金雞母」、也是「是非之地」的台北一○一持股，搶救集團兩岸事業。

最初傳出馬來西亞ＩＯＩ房地產集團將以八．○七億美元收購頂新持股，事隔未久，ＩＯＩ宣布取消交易案；後傳出美國私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）有意以七億美元買下，結果又破局；一直到今年二月，經濟部投審會拍板，核准日商伊藤忠以六．六五億美元買下頂新台北一○一持股，並於七月三十日正式換手，完成股權交割。

股價賺逾1.5倍 股利領走30億

此交易案頂新不僅大賺賣股價差，台北一○一從二○一三年開始發放股利，頂新五年來也領走近三十億元；賣掉台北一○一持股雖非心甘情願，但可說是一樁賺飽飽的投資。