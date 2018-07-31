不放棄東亞青運 林佳龍願走趟北京

2018-07-31

〔記者楊淳卉、黃鐘山、呂伊萱／綜合報導〕東亞奧林匹克委員會（EAOC）在中國主導下，取消台中市二○一九東亞青年運動會主辦權。台中市長林佳龍昨北上召開國際記者會，向EAOC提出申復，要求繼續由台中主辦明年東亞青年運動會，並同步發函EAOC九個會員國家地區代表，表達嚴正立場，呼籲國際社會共同關注。

違反奧運精神 中國是最大的輸家

林佳龍痛批，中國球員兼裁判，在還沒有上場就宣告比賽結束，如此赤裸裸、粗暴、違反奧運精神，將在世界及奧運史上被記錄下來，中國是最大的輸家。他也說，不放棄任何努力，為了讓運動會繼續，如果中國允許，他願意走一趟北京。

林佳龍提出四大理由申復。第一，這次EAOC貿然取消在台中市舉行東亞青年運動會，不僅違背了奧運精神，也違反EAOC會章明定「推廣東亞地區之奧林匹克運動」的宗旨。第二，EAOC理事會議決議前，未曾正式告知主辦的台中市有任何違反或不執行合約書條款或東亞奧會會章之處，或有不遵守承諾之事。第三，合約書第廿四條明定，「爭議應以和諧磋商解決」，卻從未給予台中市政府說明或答辯的機會，也未邀請磋商。第四，在EAOC的通知取消函中，隻字未提任何此一決議的具體理由。

林佳龍表示，在EAOC做出此項決議之後，中國國台辦就發布公開聲明，宣稱取消的原因在於台灣民間部分人士發起「二○二○東京奧運正名公投」，中國公開承認賽會取消是基於政治因素，讓全體台灣人民都無法接受。

林佳龍說，「兩岸之間有這麼多深仇大恨嗎？有需要去傷害無辜運動員嗎？」「這個傷痕可能成為一個印記，永遠留在兩岸關係裡」，這是對方所希望的兩岸關係嗎？

林佳龍表示，此事讓大家了解中國對台灣打壓無所不在，如果不去發聲，世界就不會聽見，也可以讓更多人了解真實情況，無論是申復或其他救濟，該有程序都會爭取，過去也有在國際體育仲裁法庭申復成功的例子。

「這件事情超越藍綠、不分族群！」林佳龍呼籲國人團結支持市府，並做為參與東亞青運年輕選手的後盾，至於場館興建及運動員培訓也不會因此中斷。

中國外交部 重彈一中原則舊調

中國外交部昨舉行例行記者會，有媒體詢問中方是否會對台中市的申復採取阻擋或其他反對措施？中國外交部發言人耿爽回應，台灣參與國際活動議題，始終要堅持「一個中國」 原則。