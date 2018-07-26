最美CEO 夫控騙婚詐財

2018-07-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被封為「最美ＣＥＯ」的雲匯醫控股集團總裁林渝宸，上月在前副總統吳敦義見證下，獲頒績優企業與企業經理人雙獎，但昨遭枕邊人劉東麒爆料她騙婚及吸金，劉男還指林女和婦產科名醫鄭丞傑搞曖昧；林渝宸否認指控，對於暗示她與鄭有曖昧，表示將對報導的鏡週刊及劉東麒提出妨害名譽告訴。

林渝宸近年常在媒體曝光，並出版「競 我就是我 將華麗轉身」一書分享創業心得，漂亮、幹練的模樣被媒體封為「最美ＣＥＯ」。

枕邊人：妻子有計畫搶走公司

劉東麒向鏡週刊爆料，他和林渝宸原本各自有家庭，林女卻有計畫騙婚，逼他離婚之後再娶林渝宸，但辦完婚宴後卻不肯登記，還涉嫌偽造公司過戶同意書，搶走他的公司（睿奇公司），害他損失上千萬元，全案由高雄地檢署偵辦中。

劉東麒表示，二○一四年開始，林渝宸漸漸晚歸，應酬頻繁，後來發現她與擔任高雄醫學大學附設醫院副院長的鄭丞傑走得很近。

劉還爆料說，林渝宸利用知名度打開，開始向醫界人士募資，宣稱公司股票在澳洲上市後，可創造五十億元價值，六月三十日林渝宸在吳敦義見證下，獲頒「金炬獎」十大績優企業與十大企業經理人雙獎，一週後林渝宸赴中國上海參加「海峽兩岸投資共享中心」記者會，宣布以創新技術應用在遠距醫療照顧的台灣新創團隊。

雲匯醫總裁林渝宸否認 將提告

林渝宸昨開記者會說，睿奇公司的過戶與轉讓，是雙方合議，過程合法，相關文件會提交法院；被指對外募資一事，林女說，集團預定今年八月在澳大利亞上市，上市前未對外公開募資，目前計畫照常進行，不會因惡性中傷而中斷。

劉東麒也指控公司專利都被林渝宸打包捲走，林女說，劉申請的專利，專利權人姓名還是劉東麒，何來她搶走之說？

雲匯醫控股集團位於高雄軟體園區，主攻雲端醫療產品，集團聲稱是第一家準備在澳洲上市的台資企業。