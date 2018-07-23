憂貿易戰 中企考慮加速南向

2018-07-23

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國「金融時報」報導，因美中貿易戰越演越烈，中國製造商擔憂遭到池魚之殃，紛紛考慮將生產基地轉進越南等成本較低的東南亞市場。

川普政府啟動對中國進口高科技產品及工業機械加徵廿五％關稅，並計畫對中國另二千億美元進口產品加徵十％關稅，包括家具等消費品；日前更放話，已做好對中國五千億美元全數進口產品徵稅的準備。

中國製造業基地廣東省的工廠負責人表示，因關稅成本增加及美國未來貿易措施不確定性，已促使不少中企加快將生產線從中國分散到各地；且過去十年來中國薪資快速上漲，也讓企業壓力倍增。

在廣東省經營嬰幼兒服飾工廠，目前擔任香港中小型企業總商會主席的巢國明表示：「我們不認為貿易戰是短期的，必須分析哪些亞洲國家有利於我們的客戶，抵銷在中國生產可能帶來的風險。」

儘管服飾及玩具等在內的許多消費品尚未受到美國關稅影響；但巢國明指出，美國零售商和他們在中國的供應商必須在傳統秋季購買季節來臨前準備應急計畫，因為沒有人能預測川普還會做什麼。

香港工業總會主席郭振華說，電子等產品的生產從中國轉進到東南亞已在進行中，美中貿易緊張關係會加速港企及中企重新檢視他們的供應鏈計畫。

但有製造商主管分析，將生產線從中國轉至東南亞，可能需要好幾年的規劃，且可能面臨美中貿易摩擦最後獲得解決的風險，或者是川普將關稅延伸到越南等國，以阻止「關稅跳脫」行為。

在廣東省經營玩具工廠供應迪士尼和美泰兒（Mattel）的邱志宏表示，雖然玩具尚未被美國列入徵稅名單，今年初以來該公司出口已遭到美國海關「更嚴格檢驗」；邱志宏今年九月將與另卅名製造商前往緬甸，評估將生產線移到當地的可行性，以免受美中貿易戰升溫傷害，但他也擔心貿易戰可能突然結束。

邱志宏說：「川普和習近平可能又變成好朋友，我們只是中型規模的公司，無法同時經營兩地的工廠」；國際通商法律事務所（Baker & McKenzie）駐香港貿易專家考利（Jon Cowley）也認為，在其他國家開新廠的成本昂貴，且過程複雜。