美未同意 ＩＤＦ無法加裝Link-16

2018-07-22

〔記者羅添斌／台北報導〕美國過去出售相當數量的Link-16數據鏈路終端機給我國，並配置在美製軍艦及軍機上，但由美國技術協助、台灣生產的ＩＤＦ戰機至今仍無法配備，軍方官員昨天表示，Link-16終端機為美國政府管制品項，美方未同意釋出相關技術文件給台灣，就算美方同意釋出，也需要六年時間才能整合完成，軍方已經放棄相關規劃，ＩＤＦ戰機注定與Link-16無緣。

立法院外交及國防委員會審查一○七年度國防預算時做出決議，鑑於「迅安系統」為國軍主要聯戰指管系統，空軍現有F-16戰機、E-2K空中預警機、P-3C反潛機均可與「迅安系統」整合。中科院近年強調，其研製之系統（如衡山指管系統、聯成指管系統等）均具與「迅安系統」互通能力，空軍ＩＤＦ戰機為我空防主力機種之一，亦應納入「迅安系統」規劃，以有效執行國軍聯合作戰。

無法鏈結迅安系統

對於ＩＤＦ戰機無法與「迅安系統」介接的問題，軍方官員昨天指出，空軍須獲得美方釋出Link-16終端機核心技術設計文件，且生產ＩＤＦ的漢翔公司也須具備該型戰機任務電腦鏈結迅安系統之整合能力，才能使ＩＤＦ戰機鏈結迅安系統，但Link-16終端機為美國政府管制品項，美方未同意釋出相關技術文件給台灣。

軍方官員說，考量ＩＤＦ戰機服役已逾二十年，漢翔公司評估，即使獲得美方同意釋出核心文件，評估及整合的開發時間，也約需六年之久，就算ＩＤＦ全機隊整合完畢及部署，屆時ＩＤＦ戰機也已屆臨壽期階段，成本效益不足。

軍方官員說，空軍對下一代戰機的發展，已將數據鏈路功能納入需求，因此將以下一代自製戰機與數據鏈路功能為開發目標，以利國防資源的有效配置。