陳明通華府演講 陸委會籲中：體會正能量

2018-07-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通在美國華府發表演說表示，願在不設政治前提、不拘形式、不限地點下，促成兩岸對話與溝通，開展兩岸良性互動。陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，期待相關各方放下成見，寬容正面積極，體會陳明通此行所釋放的正能量。

劉結一：聽其言、觀其行

中國國台辦主任劉結一昨被問到陳明通的演說時重申，「一中原則」是兩岸關係政治基礎，也是檢驗是不是真正願意推動兩岸關係和平發展的「試金石」。「民進黨當局哪些人講過哪些話，做過哪些事情，兩岸同胞都看得清清楚楚；說一套做一套不行，我們聽其言、觀其行。」

中國廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深則說，中國大陸有注意到陳明通演說中一些比較正面的用詞，也給予肯定，對短期氣氛會有一定幫助，但大陸最關心的是民進黨如何界定目前兩岸政治關係，陳明通的表述還是模糊，不是非常具體，「總覺得味道還是不夠」。

對此，邱垂正指出，陳明通傳達的意涵在演講稿中很清楚，政府致力維持台海和平穩定現狀的立場沒有改變，也對中國大陸持續敞開溝通對話的大門；不過，陸方一方面強調兩岸和平發展不變，另一方面又加大對台灣威嚇打壓，阻撓兩岸良性互動正常交流，破壞現狀，「誰才是言行不一、說一套做一套，大家心知肚明」。

邱垂正呼籲中國大陸應該用心體會、正確解讀，並透過不設前提的溝通對話，化解雙方政治分歧，如此才有助兩岸良性互動發展。對於外界評論美中競逐互打「台灣牌」，邱垂正表示，「台灣不是別人的牌，也不會成為棋子」。