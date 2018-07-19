馬報告三中案 吳：非為某人背書

2018-07-19

馬喊冤：絕無賤賣黨產 會全力迎戰奉命起訴的北檢

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨邀三中交易等案被台北地檢署起訴的前總統馬英九說明，馬也喊冤強調自己的清白，而對於中常會邀馬報告的舉措，黨主席吳敦義在馬報告前強調，這項安排，並非對抗某一個機關，也不是為某一個人背書，只是以公允、客觀態度，儘可能讓外界看看三中案處理過程是否妥適，聽一聽馬英九說明。

隨後幾位中常委發言時，也強調並非為馬英九背書，但都表態支持馬，相信馬的清白，甚至還有人說媽祖婆、上帝也不相信馬貪污。

吳敦義表示，中常會是國民黨全代會閉會期間最高的決策機構，牽涉黨產的「三中案」不論起訴理由如何，都應該聽聽馬英九的說明，這樣安排不是要對抗某一個機關，也不是為某一個人背書。

每個決定都是基於對黨最有利的判斷

馬英九則強調，自己當年身為國民黨主席，絕對沒有賤賣黨產，每一個決定都是基於當時對黨最有利的判斷，當時的中常會也給予他最大的支持，予以核備，原本經特偵組偵結的案子，在民進黨政府執政後重啟調查，強行起訴。

馬英九重申，他雖不好戰，「但面對奉命起訴我的北檢，我一定全力迎戰」、「開庭審理時，當所有證據攤開來，就會證明我的清白。」

馬表示，民國九十四年當時「廣電法」規定，黨政軍必須在十二月二十六日前退出媒體，但民進黨政府卻用各種手段，全力嚇阻「三中」的潛在買家，因此很少買家願意與國民黨洽談，在艱難環境下，他仍極力維護國民黨合法權益，要求必須以合法及合理價格出售黨產。

他強調，特偵組簽結理由認為當年華夏持有中視股權總淨值約七億多，榮麗公司花八億九千二百五十萬購買，並無賤賣問題。

沒有一毛錢進自己口袋

馬表示，他沒有從國民黨黨產拿一毛錢進自己的口袋，也沒有收取任何買家的一毛錢，負責執行交易的張哲琛等人也沒有收錢，他打官司也未向國民黨拿過一毛錢；三中交易所得款項都用於黨務及人事精簡，一切都攤在陽光下。

馬透露，去年十一月北檢偵訊他十四個半小時，告訴他查獲張哲琛收余建新放在水果禮盒內的五百萬元現款，卻沒告訴他張哲琛已退還，只問他有沒有收余建新的錢或貴重禮物，檢方起訴書中不但不肯定張哲琛的誠實，反而說張是「唯恐東窗事發」，「這個小插曲，反映本案檢察官辦案態度的偏頗」。

馬還向中常委強調，當年黨產交易過程必須保密，因為潛在買主經常受到恐嚇，還有一位財團成員被相關人士罵哭，壓力非常大，一旦曝光，就無法進行下去。

中常會也安排中投公司董事長陳樹報告。對北檢認定「中影公司影片著作權鑑價高達十四億元」，陳樹說，中投公司並不知悉，不過他也質疑，如果著作權有高達十四億元價值，證券專家做股權價格合理性評估時，豈能不納入考量？