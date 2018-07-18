前無古人 亞馬遜貝佐斯身家 4.6兆破紀錄

2018-07-18

比排名第二的比爾蓋茲多1.6兆

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國電子商務巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯個人財產突破一五○○億美元（約四．六兆台幣），成為史上最有錢的人，比排名第二的微軟創辦人比爾蓋茲還要多出五五○億美元（約一．六兆台幣）。與此同時，亞馬遜位於西班牙、波蘭和德國的大批員工卻發動罷工，要求公司改善工作環境、調高薪資。

貝佐斯屢屢以創新概念創造話題，也為亞馬遜帶來商機。例如，亞馬遜二○一五年推出Prime Day的會員日採購節活動，二○一六、二○一七年的銷售額都比前一年成長六十％；今年Prime Day週一啟動，業績上看一千億美元。

亞馬遜去年十一月推出Amazon Key服務，搭配智慧門鎖等設備，即使客戶不在家，送貨員仍可將包裹送進家中。今年四月亞馬遜也與通用汽車和富豪汽車合作，在美國三十七個城市推出「送貨到車廂」服務，會員只要把車停在家中、上班地點或公開場所，就能使用這個服務。

亞馬遜的股價週一一度漲至一八四一．九五美元新高，使得貝佐斯的財產突破一五○○億美元；而根據彭博億萬富豪指數，目前微軟創辦人比爾蓋茲的個人財產為九五三億美元。一九九九年網路股最高峰時期，蓋茲的財產曾觸及一千億美元，經通膨調整後約一四九○億美元。

今年以來，貝佐斯身家激增五二○億美元，直逼全球最有錢家族沃爾頓（Walton）的一五一五億美元，兩者相距不遠。Cresset Family Office執行長柯爾（Michael Cole） 說：「一般人大概很難了解，這個數字實在太驚人了。」

老闆賺很大 員工鬧罷工

不過，貝佐斯財產暴增之際，亞馬遜位於西班牙、波蘭和德國的大批員工，週一趁亞馬遜開始年度Prime Day發動罷工。其中，亞馬遜在德國配送中心的數千名員工發動一日罷工，要求該公司保證提供員工健康的工作環境。

代表德國服務業工會的Verdi主管Stefanie Nutzenberger表示：「罷工員工的訊息很清楚，那就是亞馬遜越賺越多，卻是犧牲員工的健康來賺錢。」但亞馬遜表示，罷工員工僅占配送中心一．二萬名員工的一小部分，公司提供配送中心員工的薪資很具競爭力，服務滿兩年時薪可達十二．二二歐元（約台幣四三六元）。