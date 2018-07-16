免疫力強化有解 抗老又勇健

2018-07-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人類的免疫系統隨著年齡增長而衰弱，呼吸道感染更對老年人健康形成嚴重威脅。美國科學家針對兩百六十四名六十五歲以上老年人，進行「哺乳動物雷帕黴素靶蛋白（mTOR）」的靶向治療實驗，成功逆轉人體衰老對免疫系統的影響，使呼吸道感染情況減少約四十％，盼藉此讓人們更強健，提高長壽的機率。相關研究成果已刊登於「科學轉化醫學」期刊。

藥物實驗 逆轉免疫系統衰老

麻州諾華生物醫學研究中心的研究團隊將參與實驗的志願者隨機分為八組，四組接受不同劑量的一或兩種「抗老化」藥物臨床實驗，另四組則服用匹配的安慰劑。受試者服用的抗老化藥物被統稱為「mTOR抑制劑」。mTOR是一種絲氨酸─蘇氨酸蛋白激酶，是促進體內細胞生長、分化、增殖、凋亡和代謝的重要角色之一，而mTOR抑制劑的功用在於阻斷這種蛋白複合物，此前已被用於治療癌症及協助器官移植等其他醫學層面。

服用抑制劑 減少呼吸道感染

這項實驗療程為期六週，全體受試者在結束後休養兩週，接著接受季節性流感疫苗注射，數週後再抽血檢測抗體。血液結果顯示，相較於安慰劑組，接受mTOR抑制劑者體內的流感抗體增加二十％。不僅如此，團隊持續追蹤受試者達一年，觀察他們的免疫系統變化情形，尤其是感染呼吸道疾病的次數，發現mTOR抑制劑療程組的患者平均感染一．四九次，安慰劑組的患者則平均感染二．四一次。

帕金森氏症患 下次突破目標

此外，團隊過去曾以老鼠為實驗對象，發現老年老鼠體內的mTOR活動一旦增加，造血幹細胞就會減少，降低其對疫苗的反應，罹患癌症的風險因而升高。但只要抑制mTOR，老鼠免疫系統對疫苗的反應即有改善。數年前，團隊也曾以單一種mTOR抑制劑進行臨床實驗，而受試者對流感疫苗的反應也提升二十％。在完成此次臨床實驗後，團隊接下來的實驗目標將是帕金森氏症等神經退化性疾病患者。