年底選舉 蔡：改革與反改革對決

2018-07-16

反改革勢力會集結、反撲 民進黨必須守住防線

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨昨以「改革，挺下一代」為題召開第十八屆第一次全國黨員代表大會。黨主席、總統蔡英文致詞表示，年底九合一選舉不只是地方選舉，而是「改革與反改革的對決」、「進步與退步的對決」，改革與進步是否延續，就看民進黨能否在選戰全力以赴，守住防線。

黨內高層指出，目前感受最大的壓力，就是各地藍軍強勢集結，「改革與反改革對決」，就是要強調民進黨會堅持改革路線，和反改革力量對抗與鬥爭。

高層表示，民進黨這兩年執政推動很多改革，遭到很多反改革對抗，國民黨年底選舉，還以反空污、反核食公投進行政治動員，背後意圖就是核電及統獨問題，民進黨會勇於面對所有爭議。

當年反對的人 現在享受成果

蔡英文致詞指出，民進黨過去所推動的改革，造就了現在的民主台灣，「連當年反對我們的人，現在都享受改革的成果」。她質疑國民黨，「是誰擁抱核電，錯失綠色能源的重要時機？」「是誰執政的時候讓買辦集團主導了兩岸關係，忘了台灣人的尊嚴？」

蔡英文表示，改革進行時，反改革的勢力必定會集結與反撲，但「台灣需要保守、扯改革後腿的政黨？還是願意帶領國家走向未來的政黨？」相信台灣人民會做出正確的判斷。

蔡英文說，下一階段，民進黨要鞏固兩件重要的事情，第一，要堅持改革的價值，第二，則要守護台灣的價值。她強調，我們絕不屈服，也絕不冒進，我們的責任在維護主權，在尊嚴對等的前提下，維繫兩岸及區域的和平與穩定。

向年輕人喊話 沒忘記過承諾

蔡英文也向年輕人喊話，指年輕朋友對民進黨的改革速度和幅度感到失望，她也承認民進黨在執政後，漸漸不懂得用年輕人喜歡的方式和大家溝通，但她始終沒忘記承諾，希望年輕朋友可以花一點時間，再聽聽看民進黨兩年多來，為年輕朋友未來所做的努力。

此外，民進黨全代會也安排廿位縣市長參選人首次聯合造勢。參選人穿著特製西裝、球鞋，帶著足球小將出場，並一一上台射門，象徵選舉得分；無黨籍的「盟友」、苗栗縣長參選人徐定禎也受邀出席全代會，共同造勢。

新北市長參選人蘇貞昌壓軸上場時，包括蔡英文、總統府秘書長陳菊等，全場還特別起立歡迎。

此外，全代會黨職選舉，出現創黨以來首次中執委、中評委同額競爭，登記即當選情況，各派系也早規劃下屆中常委名單，少了過去競爭煙硝味；結果新系當選二席、英系一席、海派二席、蘇系一席、正國會二席、綠色友誼連線一席、鄭文燦系統一席。其中，府秘書長陳菊因卸任高雄市長失去當然中常委身分，此次在新系支持下當選中常委。