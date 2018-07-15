國民黨合體秀 打出團結牌

2018-07-15

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉是國民黨在野後首度面臨的大型選舉，為重新找回人民對國民黨的信心及營造團結氣勢，國民黨主席吳敦義昨日邀請二十二個直轄市、縣市長被提名人，在黨中央以「合體秀」方式舉行團結造勢會，但由於台東縣長參選人饒慶齡參加台東豐年祭活動，加上班機時間無法配合而缺席，變成「二十二缺一」。

吳敦義︰再給國民黨一次機會

吳敦義致詞時向全民懇託，十一月的九合一選舉，希望大家再給國民黨一次機會，他並提出四大承諾，如果未來國民黨重新贏回執政，會做到包括重建廉能有效率的政府與議會，重新打造繁榮均富的經濟，重建和諧公益社會，重建和平穩定的兩岸關係等四大目標。

送粽子與冷凍蒜頭 祝包中、凍蒜

藍營二十一位直轄市、縣市長參選人昨先與吳敦義拍攝選舉定裝照，聆聽吳的閉門精神談話，再一起在媒體鏡頭前「合體秀」。吳敦義致詞後與副主席郝龍斌、曾永權及所有參選人一起在大型看板上簽名，象徵立下與全民的「合約書」，要為各地鄉親拚經濟、顧生活，吳還致贈參選人象徵「包中」與「凍蒜」的粽子與冷凍蒜頭。

吳敦義表示，國民黨六都及十六個縣市長提名人齊聚，他要向全國父老鄉親報告，自己已經請求所有候選人一定要守法、節約、全力以赴，與民同呼吸，國民黨這次縣市長選舉依品德、操守、經驗與能力，以及推出各選區最大可能性獲勝的人選，希望他們全力以赴。

吳敦義指出，國民黨如今要再全力革新團結，希望大家再給國民黨一次機會，再造繁榮和樂的台灣，有尊嚴的中華民國。

吳敦義痛批蔡英文總統在二○一六年大選時說過很多承諾，包括維持現狀，但現狀沒有維持，當時民進黨到處放話國民黨不倒、台灣不會好，如今這句話已被改為民進黨若不倒、台灣就不會好，如今連農產品都堆積如山，蔡英文競選時說台灣至少十年不缺電、不漲電價，還說用愛發電，現在證明都是空頭支票。

吳敦義表示，國民黨看到民眾很辛苦，如今應是國民黨革新團結、撥亂反正的時代已到，希望十一月選舉能得到民眾支持，贏得一定勝選，如此才對二○二○有更多機會重返執政。