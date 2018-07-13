吳宏謀：前晚回撥賴揆電話 才知交長新職

2018-07-13

稱前晚11點發現漏接院長來電

〔記者鄭瑋奇、洪定宏／綜合報導〕將接掌交通部的台灣港務公司董事長吳宏謀前日受訪時，以沒接獲徵詢而否認入閣。吳昨解釋說，前晚受訪時真的不知，大概到晚間近十一點時，才發現漏接了行政院長來電，看到院長留訊，趕緊打電話給院長，院長才明確告知他要接交通部長。

吳宏謀表示，交通部長工作很繁重，賀陳部長做得很不錯，他會向他請益並與交通團隊研商，將以加速落實前瞻計畫的交通建設、強化交通安全管理、觀光遊憩精緻化為三大施政主軸。

吳宏謀認為，前瞻建設對發展台灣公共運輸很重要，環島鐵路網雙軌化、電氣化是要最優先加速處理項目，進度應特別控管，環島電氣化完成後，普悠瑪號都可以跑環島；花東雙軌化能增加運能，避免過年過節、觀光旺季時買不到車票。

對於觀光業，吳宏謀認為要把餅做大，將有限資源更活化並發揮預期效益；除了墾丁與日月潭等地景式旅遊，將加強行銷「城市觀光」特色，配合城市的便利交通建設，增加遊客在城市的消費額度。

去年11月 從工程會主委調任他職

吳宏謀去年十一月才從公共工程委員會主委，調任台灣港務公司董事長。他說，前晚沒有接到賴揆的電話，直到深夜約十一點看到簡訊回電後才知要接交通部，他平常很好入眠，前晚沒睡好，因為一直思考未來施政方向。