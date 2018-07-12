除了三中… 馬還有國發院 北銀 大巨蛋3大案

2018-07-12

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九涉入賤賣國民黨黨產「三中」與舊黨部大樓，前天被依證券交易法特別背信等罪嫌起訴。台北地檢署指出，目前馬英九還有國家發展研究院土地案、富邦併北銀案、遠雄大巨蛋案等三大案未偵結，尚在偵辦中。

馬英九於「九月政爭」前夕向親信幕僚洩漏偵查秘密案，高等法院今年五月十五日將馬判刑四月，已上訴最高法院。

北檢偵辦中的三大案，包括國家發展研究院地主之子葉頌仁前年具狀指控，位於台北市文山區的八．八公頃國發院土地，是他父親於一九六二年被國民黨強迫以每坪五元超低價出售，二○○九年國發院土地變更案通過後，每坪售價至少漲到五十萬元，國民黨總獲利高達三百億元，葉頌仁指控時任國民黨主席兼台北市長馬英九，涉嫌賤賣土地圖利建商。

北檢去年十月偵結遠雄大巨蛋案，依圖利罪嫌起訴二○○四年擔任台北市財政局長的李述德，李涉嫌與遠雄集團議約時，於營運資產、違約金、權利金故意「讓利」給遠雄，檢方並將時任台北市長馬英九列為他字案被告，另行分案偵辦。

富邦併購台北銀行案，是因當初反對併購而被解僱的北銀前副理黃玉炎，前年十月至北檢告發馬英九，於二○○二年台北市長任內，涉嫌賤賣台北銀行，圖利富邦金控逾三百億元。

北檢指出，馬英九被控上百起刑事案件，前年七月以來，已陸續簽結一百六十件、不起訴四案，包括納莉風災期間被控涉及廢弛職務釀災案、特別費養流浪犬馬小九涉瀆職案、貓空纜車驗收涉圖利案、東吳大學演講涉洩馬習會機密等案，皆不起訴；總統任內涉及財產來源不明案，則予簽結。