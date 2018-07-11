300片關鍵錄音 馬主導交易鐵證

2018-07-11

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案、前中央黨部大樓交易案，雖然前總統馬英九指稱對交易案不知情，北檢卻在中投公司、中投前總經理汪海清住處，找到三百片關鍵錄音，包括馬英九、汪海清、前立委蔡正元、中投公司前董事長張哲琛等人相關會議過程或對話都被錄下，成為鐵證，顯示馬對交易案知情，注定馬被起訴的命運。

汪海清預言「順藤摸瓜 馬就有事」

北檢昨在起訴記者會播放一批關鍵錄音內容，指稱馬英九是實質交易的主導者。二○一一年五月十六日，汪海清向時任國民黨副秘書長林德瑞表示：「三中案的瑕疵，嗯…最高機密我不能講啦，馬主席很清楚，馬主席簽過字、開過會、下過指示」、「那我就跟您報告，三中案是有瑕疵的，順藤摸瓜摸上去，馬主席就有事」。

另在「華夏公司股權交易案」中，北檢掌握此交易案是「非常規交易」，刻意排除其他買家，指定要賣給余建新。相關錄音內容指出，二○○六年二月三日，汪海清向律師李永然說：「我們要執行（馬）主席的政策…他（馬）要求我說，把東西賣給他（余）…要我女兒的人一堆耶！那我要設計好說…把我女兒嫁給中國時報，那我還必須把其他人幹嘛，統統擋到外面，才能把女兒嫁給他。」

因余建新的資力明顯不足，二○○五年十二月廿八日國民黨中常會會議中，中常委朱鳳芝、賴士葆提出質疑，但二○○六年二月四日，馬英九與張哲琛、汪海清會面時仍說：「對，他（余）講得很坦白，那這樣講，就是說…這麼長的時間噢…他一直是阮囊羞澀。」

馬英九、張哲琛、汪海清進行「非常規交易」，竟在簽約後未取得任何價金，將華夏公司股權全數過戶，由余建新取得華夏公司（含三中，即中視、中廣、中影）的經營權；二○○六年三月十一、十二日，時任國民黨秘書長詹春柏質疑：「問題是華夏賣給他，他也沒有給你錢…」、「這很荒唐」、「這會不會有一點買空賣空而且詐賭的方式」。詹並感慨說：「財務我不懂，但我是一個普通人，你把祖宗留下來的黨產登記給別人，你錢在哪裡？拿來給我看。」

馬英九起初反對給付「將近五億元」暴利給余，二○○六年三月十二日，馬與汪海清等人開會，決定如果余交出華夏公司主導權，即同意給付。