會計師︰特別法優先 怎會有二擇一

2018-07-10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕針對金管會主委顧立雄日前指出，公司法第一七三條之一（俗稱大同條款）及證交法第四十三條之五牴觸，已與經濟部達成共識，可兩法擇一適用；勤業眾信董事長郭政弘主張，兩法規範對象不同，公開發行公司、公開收購持股過半情形，只應適用具特別法位階的證交法，怎麼會有二擇一空間存在。

證交法第四十三條之五「公開發行公司公開收購持股過半股東，可請求董事會召集股東臨時會」；因與公司法第一七三條之一「持股三個月以上、達半數股份的股東得自行召集股東臨時會，不須董事會同意」有相牴觸問題，近來引發不同意見討論。

郭政弘認為，證交法及公司法規範對象不同，前者規範公開發行以上公司，後者主要規範一般公司，屬不同公司型態，本來就是按照各自規範去走；加上證交法具特別法位階，公司法只屬普通法，若有同一情形，同時涉及兩法規範，當然是以優先適用屬特別法的證交法。

他說，這不會有兩法衝突、牴觸的問題，今天如果是以公開收購方式取得公開發行公司過半股權的股東，若想召開股東會，就該循著證交法第四十五條之三去要求董事會召開；如果根本不是以公開收購方式取得過半股權，或不屬於公開發行公司股東，則適用公司法。

郭政弘認為，兩法規範、位階不同，如今金管會認為有衝突，是否應說明在怎樣的情況下，才會出現兩法牴觸的問題，進而衍生得二擇一適用的情形，以化解外界疑慮。