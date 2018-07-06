寬鬆版大同條款 幫中資開後門

2018-07-06

記者高嘉和／特稿

這次公司法修法涉及一百四十多條條文更動，是史上最大幅度修法，因涉及六十多萬家公司治理，且有十一月亞太洗錢防制組織（APG）評鑑倒數壓力，兩年來修法過程爭議不斷，在治理理想與營運實務間不斷拔河，最終在實質受益人申報、刪除法人董事及公司秘書等條文上，達成「務實版」修法；但「大同條款」若採「寬鬆版」過關，中資恐將輕易走後門炒作台股，甚至奪下指標台企經營權。

「大同條款」影響的絕對不只一家大同！上市櫃公司前十大股東名單常見「○○保管銀行受託保管○○公司投資專戶」，這些透過FINI（外國機構投資人）途徑、隱匿身分的大股東，到底是誰？目的為何？其中假外資不少，更不易確認是否藏有中資。

當然，FINI裡面有真正的外資，但實務上除了台積電、聯電等知名指數成分股外，「真」外資很少會大舉買進非成分股以外的台灣在地企業股票，主因是有流動性不佳或內控不嚴格等風險；那這一大堆身分不明的FINI，到底背後是中國台商或是中資，主管機關不把關進行適格性審查，豈非幫意圖不明的中資開了後門？

另持股只要逾三個月過半股東就可快速「集結」，發動經營權大戰，於切割資產、各取所需後「閃人」，這不只對企業營運穩定不利，更會影響員工、關連廠商及消費者權益；要求這些股東持股逾一年，展現經營誠意，這有很難嗎？

據瞭解，朝野立委大多支持七大工商團體主張，要求新增持股期間逾一年、主管機關審查大股東適格性等兩道把關機制，但就是有黨團要員力排眾議，將「大同條款」簡化成只有一家大同的事，堅持採寬鬆版修法，難道是綠皮紅骨？