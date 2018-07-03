國民黨南市仍陷僵局 竹縣曖昧模糊

2018-07-03

〔記者林良昇／台北報導〕年底直轄市、縣市長大選將屆，在民進黨政府執政包袱下，整體環境對在野黨有利，國民黨內咸認此次大選選情尚屬樂觀，至少不會比上次地方選舉差，不過，藍營在新竹縣、嘉義市、台南市等縣市陷入整合僵局，讓藍營在大環境優勢下，仍有隱憂。

年底大選決戰百里侯，雖整體大環境看好，但整合失利、藍營內訌的情事，導致劣勢選區希望渺茫，優勢選區有「丟失」的隱憂。

被視為優勢選區的新竹縣，縣長提名爭議仍是國民黨內未爆彈，除原本與民國黨的整合外，黨內迄今仍喬不攏，雖國民黨主席吳敦義在六月卅日表示，新竹縣長提名爭議已完全解決，但爭取提名失利的國民黨立委林為洲並不認同；林動向未明，讓竹縣情況曖昧模糊，延續藍營執政恐拉警報。

與新竹縣同樣屬於「客家庄」的苗栗縣，國民黨籍前縣長劉政鴻在五月下旬公開槓上尋求連任的現任縣長徐耀昌，地方盛傳劉將出馬參選，但在徐公開道歉後，吳敦義也親自與劉溝通，劉話雖未說死，也未再出面放話，黨中央認為劉態度已有緩和，但若劉仍決意出馬，勢必衝擊藍營選情。

苗栗警報未解除 嘉市澎湖鬧分裂

國民黨在嘉義市長提名整合未果，嘉義市議長蕭淑麗退黨參選，讓嘉市出現藍營分裂隱憂，不過，黨中央輔選人士認為，蕭淑麗所屬的「蕭家班」，過去幾次市長選舉從未支持市長參選人黃敏惠，過去也不影響黃當選，不太可稱作藍營分裂。

至於被視為劣勢選區的台南市，國民黨與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬的整合仍陷僵局，陳不願和國民黨台南市長參選人高思博以全民調整合，僅說「到八月再說」，讓台南市在泛綠分裂下，泛藍還是討不到便宜。

黨內也憂心，澎湖縣、台東縣這兩個被視為優勢的選區也可能翻盤，前澎湖縣黨部主委鄭清發決意參選縣長到底，勢必影響藍營選票集中；台東縣政壇過去的嫌隙，前縣長吳俊立家族雖曾出面挺縣長參選人饒慶鈴，但是否貌合神離？仍讓地方憂心。