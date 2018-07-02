通緝犯謊冒弟身分 瞞過警檢院

2018-07-02

孿生兄弟 通過警方人臉辨識設備

〔記者李立法／屏東報導〕鍾姓毒品通緝犯遇警攔檢謊報孿生胞弟身分，因驗尿呈現毒品反應，屏東地院簡易庭以施用第二級毒品判刑四月，鍾姓胞弟驚覺成代罪羔羊上訴，屏東地院重新查驗驗尿檢體及指紋，才發現鍾男假冒身分，一路瞞過警檢及一審法庭等重重關卡，改判鍾男胞弟無罪。

屏東地檢署表示，該案為簡易處刑案件，檢察官及簡易庭可能認為卷證沒問題，便直接起訴及判刑。據了解，鍾男已到案，坦承假冒胞弟身分，還要多加一條偽造文書罪。

鍾姓通緝犯一年多前騎機車未戴安全帽，遇警攔查謊報孿生弟弟身分，員警以M-police人臉辨識器掃描鍾男，確認身分無誤，因查出是毒品人口，徵得同意驗尿呈現毒品反應，依法送辦，檢察官聲請簡易判決。

簡易庭判刑 胞弟驚覺揹黑鍋上訴

鍾男胞弟接到判決通知，驚覺揹黑鍋，趕緊上訴，屏東地院合議庭重新調查，發現鍾男假冒身分，改判鍾男胞弟無罪。

資深刑警表示，鍾姓兄弟均為毒品人口，又是雙胞胎，才能輕易通過人臉辨識設備，且鍾男非毒品現行犯，只要到派出所完成驗尿手續就能抽身。

警方表示，依警察職權行使法，民眾若無違法行為，盤查身分留置時間不得超過三小時，現場人臉辨識設備若無法查明身分，可帶回警局進一步比對指紋，但資料庫內須有當事人的指紋檔案，若還是無法查出，留置時間一到就須放行。

地院重新驗尿及指紋 才發現冒名

檢方表示，非現行犯完成警訊筆錄函送檢方後，檢察官會視案情或當事人涉案程度，決定是否傳喚到案複訊，對於簡易案件，並未硬性規定檢察官及法官一定要傳喚被告，才能起訴或宣判。

有律師認為，雖然警方為第一線把關者，但檢察官身為偵辦主體，有處置被告權力，縱然案子不大，程序上也應力求嚴謹，多一道複訊手續，就算被告不來，至少多一道防線，可審慎決定下一步處置作為，避免出錯或是發生類似烏龍的機會。