歷史一刻 軍公教年改同步上路

2018-06-23

考量職業特殊性 軍人單獨設計退撫新制

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院臨時會三讀通過軍人年金改革法案後，軍公教年改將於七月一日同步上路，為保障退休軍公教老年生活，公教與軍人年改分別訂有最低月退地板，公教的月退地板為三萬三一四○元，低於此門檻者，不會砍其十八％優惠定存利率；軍人月退地板則較高，為三萬八九九○元。

保障退休生活

皆訂有最低月退地板

立法院是在去年六月廿七日、六月廿九日分別三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等公教人員年改。基於軍人職業特殊性，考量其役期短、退休年齡早，政府決定單獨設計軍人退撫新制，經參考美軍俸率等制度，最後提出軍人年改修法，今年六月廿日，立法院臨時會三讀修正「陸海空軍軍官士官服役條例」。

公務人員年改，包含其十八％優惠存款利率在內的退休總所得，將在十年內從本俸兩倍的七十五％，退休所得替代率降至六十％。十八％優存制度在新制上路的兩年後歸零，也就是在二○二一年一月正式走入歷史。公務員月退休金起支年齡則延至六十五歲。

公教月退地板3萬3140元

低於門檻不砍18 趴

教職人員年改，包含優存在內的退休總所得，也將在十年內從本俸兩倍的七十五％降至六十％，十八％優存利率也從二○二一年一月起全數歸零，教職員月退休金起支年齡延至六十五歲，但中小學教師為五十八歲。

軍人年改退休金起支年齡訂為服務滿廿年，起支俸率五十五％，年增二％，軍官俸率上限九十％，士官俸率上限九十五％；至於十八％優存則分十年落日，若退役軍人原月退所得高於新制月退休俸，差額將分十年平均調降，本金於第十一年歸還。