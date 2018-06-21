林萬億：公教年改財務效益 未來50年省下1.4兆

2018-06-21

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，也完成軍公教年改最後一塊拼圖，總統府年改會副召集人、行政院政務委員林萬億表示，軍公教年改完成修法，軍公教退撫基金將在一個世代三十年沒有破產的危機，根據精算結果，未來五十年，光是公教年改的整體財務效益可省下一兆四二四三億元。

至於軍人年改部分，林萬億說明，由於軍人退撫基金將很快破產，且過去三次國軍精實案裁減兵力國庫回補一千億元給軍人退撫基金，情況與公教年改不同，不適合也難以做財務效益評估。

林萬億強調，軍公教年金繳少領多，「不改革一定破產」，其中軍人退撫基金最快會在明、後年破產，面對蔡政府推動年改引發八百壯士等團體的反彈，林萬億說，政府不可能因有人要求不要砍年金就不推動改革，因為不推動改革，將來台灣社會承受的風險會更大，等到軍公教退撫基金相繼宣告破產才要回來改革，則為時已晚。

根據行政院主計總處與財政部前年提出的報告顯示，軍公教的潛藏負債達八兆一三六七億元，政府一年為軍公教年金編列預算達三一○八億元，其中光是十八％優存利率的利息補貼，一年就要支出七七八億元；審計部曾估算，軍公教退撫基金、勞保基金與國保基金再不調整，勞工是二○二七年，公教人員是二○三○年，即使二○○八年才開辦的國民年金，也將在二○四六年面臨破產。

由於政府未來三十年面臨潛藏負債大幅增加的危機，且基於公平正義，蔡政府堅定推動年金改革，林萬億說，因領取年金的平均餘命增加，以及十八％優存利率利息補貼與退休所得替代率無法調降，若不改革，將使軍公教的潛藏債務持續增加，政府因此推動年改，盼一個世代不要有破產的危機，同時也訂出最低月退地板的設計，以保障退休軍公教的老年生活。

林萬億指出，軍公教因習慣過去相對優渥的年金制度，對這次的年改一時間或許很難適應，但這些風風雨雨很快就會過去，大家會有所認知，原來年金制度必須是這樣的設計。