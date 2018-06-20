美參院打臉川普 恢復對中興制裁

2018-06-20

中興H股跌跌不休

自13日恢復交易以來暴跌62％

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦參議院週一以八十五票比十票通過二○一九年度「國防授權法案」，其中包括恢復制裁中國電信設備大廠中興通訊的修正案，「打臉」川普政府不久前與中興簽署的協議；中興能否恢復營運又新增不確定性。週二在港股交易的中興Ｈ股收盤重挫約二十五％，自六月十三日恢復交易以來已暴跌六十二％，深圳交易的Ａ股連續四個交易日跌停（下跌十％）鎖死。

美國商務部長羅斯六月七日宣布，美國政府已與中興通訊達成協議，將解除中興向美國企業購買關鍵技術、晶片等電子零件的七年禁令；但中興得繳交十四億美元罰款，並在三十天內調整董事會人事，美方還可挑選法遵小組進駐中興、長達十年。

川普政府「放生」中興引發參議院跨黨派議員不滿，聯手提出修正案，要求川普政府恢復對中興制裁，同時要求禁止美國所有政府機構購買或租賃中興、華為及其子公司的通訊產品及服務，並禁止美國政府利用補助或貸款方式資助這兩家中國公司及其附屬企業。

但參議院通過的版本仍須與眾議院五月通過的「國防授權法」版本協調整併，白宮仍有機會移除恢復制裁中興的條款；川普政府希望，一旦參眾兩院就各自「國防授權法」版本召開協調會議時，涉及中興的條款就有機會更動，議員們希望在七月底結束協商。

須與眾院版本整併

川普預定週三與共和黨國會議員會晤，討論允許中興恢復營運的方法，與會的議員包括參議院多數黨領袖柯爾寧、大老葛拉罕姆等。但共同草擬修正案的民主黨參議員范荷倫表示，他未獲邀參與週三的白宮聚會，批評「共和黨把它搞成一個黨派聚會，儘管這是一個跨黨派議題」。

針對中興爭議，共和黨議員罕見加入民主黨議員共同反對川普的做法。華府智庫「戰略和國際研究中心」資深顧問瑞西（Bill Reinsch）表示：「這是國會首次就貿易議題反對川普，代表議員們生氣了，很多議員反對放鬆對中興的制裁，但最終如果出現妥協、也不會令人意外。」