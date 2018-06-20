美國務卿︰中掠奪式經濟如同罪犯

2018-06-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰升溫，美國官員對中國的批評也越來越不假辭色。美國國務卿龐皮歐週一在底特律經濟俱樂部發表演說時，痛批中國長年採用「掠奪式經濟」，竊取智慧財產權的嚴重程度是前所未見，中國最近發布聲明說要開放經濟與全球化，根本是個「大笑話」。

龐皮歐表示，中國是個採取掠奪式經濟的政府，早該處理、但未處理的問題包括竊取智慧財產，以及中國鋼鋁產品在包括美國在內的全球市場傾銷氾濫。他指出：「人人都知道，中國是主要的罪犯，竊取美國智慧財產的程度是前所未見。」

龐皮歐指出，日前在會見中國國家主席習近平時，曾與他討論這些問題，「我提醒他這是不公平的競爭」，美國有權利和義務對任何損害美國利益的做法加以回擊。

中國過去不斷否認美國指控，不承認中企竊取美企的構想或軟體，或迫使美企交出智慧財產，以做為在中國營運的代價。龐皮歐表示，中國的鋼鋁產能過剩，並在全球市場氾濫，也壓低全球價格，使美國企業難以競爭；他說：「這是最基本的掠奪式經濟手段，很多國家都這麼認為，川普總統現在正努力扭轉這個局面。」

龐皮歐形容美國的行動是「經濟外交」，一旦做法正確，就能強化國家安全和國際聯盟。他說：「我們將持續運用美國國力、經濟實力和國際影響力對中國施加壓力，以終止過去不公平的貿易行為。」