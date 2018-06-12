辨識、清除缺陷蛋白質 阿茲海默症 治療新契機

2018-06-12

中研院發現品管機制 有助延緩老化

〔記者吳欣恬／台北報導〕包括阿茲海默症、帕金森氏症、漸凍人及癌症等疾病，都和人體內缺陷蛋白質堆積有關，中研院分子生物所副研究員顏雪琪與研究團隊耗時三年，終於找出能辨識缺陷蛋白質和清除的「品管機制」，未來有助找出相關疾病治療方式、延緩老化，甚至應用在蛋白質生物工程。

此研究上個月發表於國際期刊「分子細胞（Molecular Cell）」，並獲選為當期重點論文。

顏雪琪指出，人體四十五％是蛋白質，包括胞器構造、基因調節、代謝催化、物質傳輸、訊息傳遞及免疫等許多生理功能都是由蛋白質運作。但蛋白質可能因製程瑕疵或環境刺激，發生斷裂、錯誤摺疊及聚集沉澱等缺陷，如人體不能辨識缺陷蛋白質並清除，而讓缺陷蛋白質堆積體內，就恐導致疾病。

缺陷蛋白質堆積人體內 恐導致疾病

顏雪琪團隊於二○○八年建立「全蛋白質穩定度監測系統」（Global Protein Stability，ＧＰＳ），可同時偵測細胞中上萬個蛋白質的穩定度。藉此技術，二○一五年研究團隊就先在硒蛋白的研究中發現，蛋白質CRL2具有對蛋白質品管的功能，此次研究更進一步掌握其品管機制，確認CRL2能透過缺陷蛋白質的尾端特徵加以辨識，並將其降解成無害的胜肽或胺基酸。

她指出，CRL2有不同受器，可一對一找出缺陷蛋白質尾端的特定短胜肽，進而標記並清除。這些缺陷蛋白質尾端的特定短胜肽由六至十個胺基酸組成，不同序列的短胜肽也引導不同的降解速度，此研究成果可將調控蛋白質降解速率的準確度大大提高，可望為蛋白質生物工程的應用帶來新的契機。

顏雪琪更表示，除針對缺陷蛋白質，研究團隊並發現CRL2遇到正常但也帶有尾端特徵的蛋白質亦可將其辨識、降解。因此也著手檢驗此機制其他生理功能及對各類蛋白質的整體影響，希望能有更廣泛運用於人體細胞調控及健康醫療的可能性。