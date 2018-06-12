美眾院台灣連線主席哈博：華府挺台力道 前所未有強勁

2018-06-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）現正訪台，他今天將出席美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮。哈博昨表示，美台關係對兩國都相當重要，而華府對台灣的支持力道現在是前所未有地強勁，這樣的力度更將持續下去；他也提到，此次AIT新館耗資二．五五億美元，展現了美國對台的堅強承諾。

哈博自二○一五年接任台灣連線共同主席，前天抵台訪問，此次是他第三次來台，也是接任主席後首度訪台。哈博昨接受媒體訪問時說，他很開心和太太一起回到美麗的國家台灣，美台雙邊關係對兩個國家都非常重要，包括安全與軍事合作、經貿密切和教育交流等許多重要議題，「我們也期待這樣的關係延續下去」。

哈博說，AIT新館即將落成，展現出美台關係對美國的重要性，身為台灣連線共同主席，他也強調美台關係在國會中將持續強化、深化。對於中國有言論指AIT是美國多次放棄與台關係的產物；哈博對此回應說，中國有其觀點、他也了解內容，但他能說，華府對台灣的支持力道現在是前所未有地強勁，這樣的力度更將持續下去。哈博也提到，此次AIT新館耗資二．五五億美元，展現了美國對台承諾非常堅強。

至於外傳美國是因中國威脅、才不派內閣級官員出席AIT落成典禮，哈博表示，他不是總統或國務卿，但他認為川普總統和國務卿龐皮歐相當了解國際外交議題，相關決策也做得非常好。自國會角度而言，哈博笑言「共和黨、民主黨不總是相處融洽的」，但正如「台灣旅行法」在國會罕見地獲得兩黨「無異議通過」，便傳達了國會的態度；他也非常期待未來美台實現高層交流、互訪。

哈博重申，台美做為自由民主的社會，分享共同的價值與生活方式，「這些會讓我們維持緊密的關係」。

盼國際企業勿屈服中國壓力

另對於中國在過去半年內強迫國際企業矮化台灣名稱，哈博說，這是非常不幸的（unfortunately）發展，中國有其自己的動機，他也希望鼓勵這些企業「不要屈服於中國的施壓」。