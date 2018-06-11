勞檢三爭議 企業困擾多

2018-06-11

抱怨匿名惡意檢舉、工時記錄無彈性、勞檢素質待提升

〔記者羅倩宜、李雅雯／台北報導〕勞基法再修訂版今年三月上路，但企業受到無理勞檢的困擾未減。工商團體表示，主要問題仍圍繞在匿名惡意檢舉多、工時記錄沒彈性及勞檢素質待提升等三大爭議，近來又新增常駐醫護、人因計畫等要求，讓企業隱形成本增加；勞檢顧勞工，但也不該為難企業。

常駐醫護、人因計畫等 增隱形成本

工總表示，勞基法的許多規定，大型或上市櫃公司雖有困擾，至少有資源可配合政策做調整，但台灣中小企業占大多數，其中以微型最多，十人以下占中小企業八成、五人以下占四成；「這些企業是最沒有資源做調整的。」

商總說，服務、餐飲、零售等多是微小型企業；過去一年半不時被不合理的勞檢騷擾，「有時只是離職員工被主管責備、或不想加班，就到勞檢單位告一狀」；勞檢實地查證後，發現大多數資方並無惡意違規。

中小企業總會指出，勞檢除了定期抽查，也接受匿名檢舉，可惜很多案例是以「匿名」之名，行「惡意檢舉」之實，不只浪費中央及地方政府人力，也徒增企業負擔，甚至害企業被污名化；建請政府檢討匿名機制，檢舉人應擔負舉證責任、若為惡意檢舉應有處罰機制，才能杜絕亂源。

工總認為，勞檢權力在地方政府，但各地標準不一；例如台北市、新北市、台南、雲林等各縣市的認定標準不同，同一企業在各地有據點，就會無所適從。

對此，勞動部解釋，在環保、建築、食安等領域也是採匿名檢舉，是不是屬於惡意，只可透過事後查證，這是「不得不的成本」；至於勞檢標準統一及素質提升，地方政府可參考「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，也會對勞檢員加強辦理在職訓練。