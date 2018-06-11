AIT新館 明落成典禮》美助卿抵台 將推美台教育文化合作

2018-06-11

〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕美國國務院助理國務卿瑪麗羅伊斯昨日抵台，明天將代表美國政府出席美國在台協會（AIT）新館落成典禮；另外，美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博一行人也將出席落成典禮。AIT表示，瑪麗羅伊斯此次訪台也將推動教育和文化合作計畫。

羅伊斯見證台美關係嶄新里程碑

外交部表示，此行是羅伊斯助卿本年三月擔任現職後首度訪問台灣。羅伊斯助卿不僅曾在大學任教、擔任民間企業高階主管，更對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，此次訪台期間將拜會我國政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流及創業環境等議題交換意見。

外交部說，羅伊斯助卿這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助於雙邊友好關係更加鞏固深化。

台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志昨在新書發表會上表示，台灣關係法發展到今日，AIT在內湖的落成，代表美中不只是競爭，而是有相當對抗。在國際上，美國和台灣有共同的利益，維護西太平洋安全，需要雙邊密切合作。

前AIT副處長酈英傑內定接替梅健華出任AIT處長，民進黨立委羅致政表示，這對已經往上走的台美關係是加分作用；酈英傑是知台派，有台灣朝野政黨的人脈，未來有忠實反映台灣意見的機會。