海峽論壇 郝大談兩岸一家人

2018-06-07

王定宇：中國不斷威脅 國民黨還睜眼說瞎話

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲主張「兩岸一家親」，國民黨副主席郝龍斌這兩天在對岸更進一步主張「兩岸一家人」。昨天他代表國民黨主席吳敦義出席「海峽論壇」開幕致詞時，再度大彈「兩岸一家人」的調，不但說「兩岸關係應該從一家親，走向一家人」，還感謝對岸各級政府對於在中國大陸台灣人的照顧，讓所有台灣人感受到「家」的溫暖。

民進黨立委王定宇對此批評，台灣在國際不斷遭到中國強烈打壓，全世界都知道，台灣沒辦法參加世界衛生大會就是因為中國杯葛，最近台灣的軍事演習，也是為了因應中國軍機和軍艦不斷威脅，中國國民黨的這些人不敢觸怒中國，竟還感謝對岸各級政府對於在中國大陸台灣人的照顧，簡直是睜眼說瞎話。

郝龍斌昨晚也與中國國台辦主任劉結一會面。郝強調，國共兩黨在兩岸交流合作關係上應該是夥伴關係，透過建立窗口，共同解決台灣民眾在大陸遇到的問題。

中國主辦的第十屆「海峽論壇」昨舉行開幕式，郝龍斌率團出席並致詞，會前郝龍斌一行先會晤中國全國政協主席汪洋，郝致詞時只提國民黨主席吳敦義多次強調「原汁原味的九二共識」，隻字未提「一中各表」，並將國民黨二○一四、二○一六兩次選舉挫折，歸咎於「台灣社會對九二共識的誤解與質疑。」

郝龍斌還說，當前兩岸再度陷入不安，雙方衝突與敵意升高，形勢日益嚴峻，在此艱難時刻，盼望能夠善用國共兩黨自二○○五年「連胡會」及二○一五年「馬習會」所累積的默契與互信，在過去開創兩岸和平、合作、交流的成功經驗上，共同為兩岸人民福祉、權益保障、社會經濟活絡、文化傳承創新，繼續奮力向前。

郝會汪洋 未提一中各表

儘管蔡政府一再示警「海峽論壇」為中共統戰平台，但郝龍斌強調這是一個「真正屬於基層、屬於兩岸人民的交流平台」。

郝表示，兩岸交流應該開大門走大路，不論是藉由舉辦類似「海峽論壇」的交流活動，或如同今年初中國大陸方面推出三十一條「促進兩岸經濟文化交流合作」措施，宣示將逐步為台灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，都是值得肯定並且正確的方向。