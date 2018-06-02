曾永權竹縣座談 基層:全民調被推翻

2018-06-02

林為洲嗆脫黨參選

〔記者黃美珠、鄭鴻達、翁聿煌／綜合報導〕國民黨中央提名協調小組昨天由兩位副主席曾永權、郝龍斌率隊到新竹縣召開基層幹部座談會。身兼秘書長的曾永權表示，為尋求藍營在新竹縣繼續執政，下鄉傾聽基層對縣長提名的意見，人選產生的方式和時間都「開放」、「沒有預設立場」；但與會者直言，感受到全民調已被排除，不可能實施。

對於國民黨撤銷新竹縣長黨內初選的「全民調」決議，國民黨主席吳敦義昨晚在新北市參加活動時表示，上週三中常會有十六、十七位中常委提出臨時動議，共廿二位中常委出席，一致認為有些縣市不宜用「全民調」處理提名；吳說，已責成中央黨部組成輔選小組到新竹縣與基層溝通，找出最適當、最有機會勝選的人。

吳敦義︰依中常會決議

吳敦義說，新竹縣長的提名人選還言之過早，會不斷溝通協調，爭取完美的勝選機會，一切依據中常會的最新決議來做。

昨天這場閉門座談會，並未邀請有意參選縣長的立委林為洲、副縣長楊文科、副議長陳見賢、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華等五人出席。

曾永權說，這是決定新竹縣長提名作業前唯一的一場基層座談，沒有預設立場，希望透過各種諮詢，轉為最能勝選的方式，且儘快決定人選。

新竹縣議會國民黨團副書記長林思銘說，雖然中央沒有明白講，但就是要用徵召產生人選，昨天召開這個會議好像採全民調的方式已經被推翻了，「林為洲已經不可能全民調了」，因此他建議未來徵召「負評最少」的參選人，否則這場仗會打得很辛苦。黨團書記長陳正順則說，當初在選舉辦法出來時就該趕快協調，現在勸退是艱困的任務。

某中生代縣議員抨擊，全國適用的機制，可以由少數人亂變更新竹縣提名方式？這是「強暴」新竹縣黨員與全國客觀性，太誇張了！昨天一早並有黨員以「反對黑箱徵召」為名，在縣黨部前拉布條和砸雞蛋抗議。

對於新竹縣長提名規則「變變變」，陳見賢說，尊重黨中央決定；楊文科說，自始至終都跟隨黨中央的意思在走。

林為洲昨召開記者會，直言「終結喬文化，只有靠制度！」未來黨中央若真的捨棄全民調，他將自費透過公正的第三方民調機構進行為期半年、四次的全民調。若做完兩次民調結果領先，他就會登記參選。至於是否脫黨參選，林坦言「都有可能」，但他會盡全力爭取代表國民黨參選。