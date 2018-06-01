焦點評論》引進來 更重要

2018-06-01

記者鄒景雯／特稿

「走出去」和「引進來」，對於台灣這樣處境特殊的國家而言，是生存戰略上經常討論、甚至辯論的兩套做法，最近，不乏國內智庫級的兩岸學者、甚至軍中將領主張，未來在強化美日間的安全合作計畫，如台美軍艦互訪，我們可以先去。這樣的思維，乍看主動積極，似乎言之有理，但是只要權衡優先順位，絕對會知道：建立把國際引進台灣海峽的戰略高地，遠比台灣走向世界，要來得更為迫切且關鍵。

簡單說，走出去是本分，不勞再畫重點；引進來要本事，這才是鞭策政府必須持續使力的要項。其實，這也是六十多年來台海得以確保區域和平的本質。也就是說，台灣海峽的地緣政治一向就是多方勢力匯入的多邊賽局，從來不是台灣單獨面對中國的雙邊關係。因此，鞏固這樣的格局，才是維護台灣國家安全的核心所在。

川普主政下的台美架構，過去一年充滿著驚嘆號，台灣旅行法、國防授權法案，乃至重啟美國軍艦停靠台灣港口、或邀請台灣軍隊參加空對空軍演等，其實，梅健華處長太客氣了，不要說四十年前沒人能預料，就是去年初川普甫上任之際，相信許多涉台官員也不會想到今天的局面，當時，行政部門許多重要的政治任命，遲遲無法定案，一度還讓台灣對美工作無處著力，非常無奈，這個記憶至今依舊猶新。

當前的情勢，當然不是台灣努力來的，而是美中兩大角力後的演變，但相對是小國的台灣，有責任順勢而為，隨時靈活調整，以便站在最適切的位子上。例如，二○一五年習近平總書記向歐巴馬總統承諾南海非軍事化，現在早就以在南沙島礁部署導彈加以背棄，而且中國更大張旗鼓的在全球推動陸上、海上、空中、網路、極地的「帶路戰略」，直接與川普的「美國再次強大」政策正面衝突。影響所及，亞太與台海既有基礎也跟著傾頹，解放軍繞島日益猖狂，二○一六年五月蔡總統提出「維持現狀」的「現狀」，兩年來全然改觀。

近來，美國基於捍衛「航行自由」，航母與機艦高調前來南海、台海的行動，如火如荼，方興未艾，這個時刻，美中台過去相當長期的默契，也就是中國駐美公使李克新曾經放言的：「美國軍艦停靠高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，信守的前提早就不復存在，則台灣豈有受限約制、僵固不變的道理。

由此檢視所謂「我們可以先去」的建議，是不是很不搭調？台灣不需要大聲嚷嚷，但是歡迎更多的國際力量前來此間，台灣就會更安全，這邏輯一定要清楚。可預見的未來，更高的官員來訪，更大的軍事往來，更多的安全合作，都是台灣的目標，何必本末倒置。