義掀全球金融危機 衝擊更勝希臘

2018-05-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐元區第三大經濟體義大利陷入政治僵局，又傳出可能脫歐的消息，導致全球金融市場動盪。分析師表示，義大利可能是下一個希臘，如果出狀況，情況可能比希臘更糟，因義大利經濟規模是希臘的十倍。

經濟規模是希臘10倍

在希臘債務危機席捲全球金融市場近十年後，近來義大利政局動盪再次引發市場對歐洲金融系統與歐元命運的擔憂。美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員拉赫曼（Desmond Lachman）表示：「義大利經濟規模是希臘的十倍，當初希臘的債務危機就撼動歐元區的基本面，若義大利被迫脫離歐元區，歐元不可能以目前的形式繼續存在。」義大利經濟體佔歐元區國內生產總值（ＧＤＰ）的十五％。

ＩＭＦ前經濟學家︰無須恐慌

國際貨幣基金（ＩＭＦ）前首席經濟學家、麻省理工學院教授布蘭查德（Olivier Blanchard）則說，義大利的政治僵局引發市場出現近年來最嚴重賣壓，並導致投資人擔憂義大利可能脫離歐元區，其他國家可能跟進；但他認為，這波賣壓「投資人心理的恐慌成分較高，對歐元區應不致造成實際威脅」。

布蘭查德認為受影響較大的是債權人，他並不擔心其餘歐元區國家，因歐盟將竭盡所能避免發生骨牌效應，因此並不特別擔心會出現骨牌效應。

此外，金融巨鱷索羅斯在智庫「歐洲對外關係委員會」（ＥＣＦＲ）的年度會議發表演說 ，警告美元飆漲、資金從新興市場出走，再加上歐美關係崩壞，可能導致另一場重大的金融危機，也使歐盟的存續面臨威脅。

索羅斯表示，歐洲之前的政策大錯特錯，尤其是在解決中東難民危機時的政策混亂、英國脫歐、以及主張希臘及義大利等「窮國」要實施撙節措施，導致民粹主義重新抬頭。