東沙南沙軍眷探親 最快暑假成行

2018-05-30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀集國防部、海巡署，協調東沙、南沙重要軍事設施駐防官兵直系親屬探視事宜，決議最快在暑假期間、最慢在中秋節，讓眷屬得前往探視東沙、南沙駐軍。

立委協調敲定 致電官兵捎喜訊

外交及國防委員會本月廿四日前往東沙考察防務時，發現島上近百位海巡、軍方官兵每人都至少要駐守兩年，期間家屬卻無法前往探視。因人道考量，召委王定宇、呂玉玲及立委羅致政、蔡適應、李彥秀、林昶佐邀集國防部、海巡署協調，決定開放駐防東沙、南沙的官兵之直系血親、配偶，最快在暑假、最慢在中秋節期間前往探視。朝野立委也致電，向南沙指揮部指揮官張尹俊上校及東沙指揮部指揮官熊同中上校報喜訊。

王定宇受訪時表示，連夏令營學生都可以去東沙島、太平島，官兵親屬卻仍無法前往，因此考察後即安排協調。這次協調直接討論執行面，讓國防部與海巡署建立窗口，針對適用的對象，以最快速度開放親屬申請進入戰地。目前規劃以空軍原有排訓的C-130運輸機航班載送探視眷屬，因此不增加額外成本。

海巡署副署長龔光宇表示，會盡快完成相關手續，提振前線官兵士氣，目前規劃東沙是由軍機去、民航機返，可待兩天一夜；南沙因距離過遠，只能透過軍機當天來回。