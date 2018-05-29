台大女碩士戀暴力健身男 慘遭分屍

2018-05-29

黃女頭遭重擊 長髮也被剃光

〔記者余衡、王冠仁／新北報導〕一名黃姓網友二十五日在臉書「爆料公社」發文，指妹妹疑被朱姓男友軟禁，警方追查後，案情急轉直下，前晚先在朱男新北板橋住處的社區花圃內挖出七包屍塊，證實黃女已慘遭朱殺害、分屍，而朱男發現警方找上門後則畏罪逃往新北新莊，昨天清晨被發現在台北醫院旁的衛生所舊址外上吊身亡。

二十七歲死者黃亦敏是台大碩士畢業，兩個月前透過交友軟體「Tinder」與有毒品前科，且有暴力傾向的二十八歲已婚健身教練朱峻穎交往，但後來她發現朱男喜怒無常，還問她：「想不想要懷孕結婚？」黃女開始產生疏遠念頭，曾向閨蜜傾訴「他有病」，但並未完全斬斷情絲。

慘被肢解分裝7包 棄屍花圃

本月二十日，黃女安排朱男與爸媽共進午餐，飯後兩人一起回到朱男位於新北市板橋區國光路的住處，黃女可能當天或隔天即被朱殺害，黃女胞兄見她沒回家也沒上班，懷疑她遭朱軟禁，二十三日向警方報案，二十五日在爆料公社發出協尋文，隔日朱男則在個人臉書表示沒對黃女施暴或限制自由，反指是女方糾纏他，還瞞著他跟別人交往。

由於朱男父母二十二日曾邀朱回桃園大溪老家散心，但事後朱也失聯，警方懷疑兩案有關，隨即調閱周邊監視器，發現黃女二十日進入朱男住處後未再外出，而朱男二十一日深夜十一點左右曾獨自前往住處社區花圃挖洞，並分三次在花圃埋藏物品。前晚，警方在花圃挖出黃女的頭部、軀幹及四肢等七包屍塊，並在朱的機車置物箱及房間內找到疑似兇器的球棒、榔頭及開山刀，從屍塊中可見黃女左額曾遭鈍器重擊，長髮也被剃光，但左大腿不知去向？

朱男見警找上門 畏罪上吊亡

昨晨二時許，躲在摩鐵的朱男跑回板橋住處外，看到大批警力正在找人，隨即搭車到台北醫院旁的衛生所舊址畏罪自殺，警方在他褲子口袋內找到七小張遺書，遺書中指自己感情遭背叛，並寫下「我結婚兩次、交過女朋友都愛他們，但很容易被激怒」、「做錯事了，很對不起父母」、「自己做事自己擔」等語。